Ющенко объявил выговор главе Винницкой ОГА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил выговор председателю Винницкой областной государственной администрации Александру ДОМБРОВСКОМУ.

Как отмечается в указе Президента, размещенном на его официальном сайте, выговор объявлен за нарушение требований Указа Президента Украины от 11 февраля 2008 года №117 «О служебных командировках в пределах Украины председателей местных государственных администраций».

Справка УНИАН. Согласно Указом от 11 февраля 2008 года №117 служебные командировки председателей областных государственных администраций согласуются Президентом Украины.