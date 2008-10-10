Ющенко объявил выговор главе Винницкой ОГА
18:03, 10 октября 2008Политика
1495 0
... А то ездит сам куда хочет
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил выговор председателю Винницкой областной государственной администрации Александру ДОМБРОВСКОМУ.
Как отмечается в указе Президента, размещенном на его официальном сайте, выговор объявлен за нарушение требований Указа Президента Украины от 11 февраля 2008 года №117 «О служебных командировках в пределах Украины председателей местных государственных администраций».
Справка УНИАН. Согласно Указом от 11 февраля 2008 года №117 служебные командировки председателей областных государственных администраций согласуются Президентом Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter