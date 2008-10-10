Один только роспуск Верховной Рады обойдется казне в 23 миллиона

В роспуске парламента есть и положительные моменты. Для парламентариев. По подсчетам «Дела», один только роспуск Верховной Рады обойдется бюджету Украины в 23 миллиона.

Например, в норме закона о статусе народного депутата, по которой каждый член Верховной Рады в случае досрочного прекращения полномочий парламента имеет право на денежную помощь. Ее размер равен трехкратной сумме заработной платы депутата. То есть 52,5 тысячи гривен каждому. Таким образом, покидая стены Рады, депутаты могут унести с собой 23 миллиона гривен. Правда, представитель регламентного комитета ВР Василий Киселев успокоил, что в минувшем году этой возможностью воспользовались не многие депутаты.

Народных избранников, воздержавшихся от матпомощи, подстерегает другой соблазн. В том же законе им предлагается ежемесячная поддержка в размере заработной платы депутата до момента трудоустройства. Если в течение года бывшему депутату не удастся найти работу, помощь уменьшится на 50%. За деньги Верховной Рады можно получить и новое образование.