Тимошенко «очень плохо себя чувствует» (уточненная)

Причиной отсутствия премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в последнее время на публике является ее болезнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

«Юлия Владимировна очень плохо себя чувствует», - сказал он.

В то же время А.ПОРТНОВ заверил, что уже в ближайшее время премьер-министр появится на публике.

Как передает Лига, А.Портнов уточнил, что настроение у Ю.Тимошенко прекрасное, и "она обязательно появится в СМИ в самое ближайшее время. Она же не Брежнев", - сказал он.

А.Портнов также подтвердил информацию о том, что сегодня на заседании фракции БЮТ, запланированном на 19:30, будет обсуждаться вопрос о том, стоит ли Ю.Тимошенко подавать в отставку с поста Премьер-министра Украины.