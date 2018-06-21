Спасаясь от БЮТ, Ющенко предоставил слово народу

Сегодня понятно, что независимо от того, сможет ли ВР внести изменения в избирательное законодательство, выборы состоятся – критическая масса желающих принять в них участие есть… Виктор Ющенко дал отмашку началу досрочной кампании по выборам Верховной Рады. Со стороны это напоминало сигнал арбитра для участников забега занять стартовые позиции в ожидании сигнала. От итогов досрочных парламентских выборов во многом будет зависеть тактика кампании по выборам главы государства.

Президентское обращение относительно роспуска парламента ожидалось уже несколько дней. Ющенко, как показывает практика, испытывает определенную слабость к асимметричным ответам на попытки законодателей урезать его полномочия. Арбитром в противостоянии разных политических сил уже традиционно предложено стать народу. Виктор Ющенко повторил методику Леонида Кучмы, зачастую обнародовавшего важные указы в момент пребывания за пределами столицы. Почетный председатель «Нашей Украины», не стал затягивать процедуру выдачи «черной метки» законодателям. Иного выбора не оставалось: фракция НУ–НС слишком напоминает торт «Наполеон» по многослойности амбиций и интересов разных политических сил. Промедление на Банковой могло привести к перелому ситуации и провозглашению воссоздания коалиции БЮТ и НУ–НС, а эта перспектива вряд ли вдохновила бы главу государства. Также, судя по тому, что Ющенко несколько раз упомянул дату 2 сентября, день ситуативного сближения бютовцев и «регионалов» навсегда остался в его памяти как момент наивысшей (80-процентной) угрозы спокойствию и благополучию.

Вечером 8 октября Виктор Андреевич не преминул публично упрекнуть Юлию Тимошенко за развал демократической коалиции, за покушение на раскол в национально-демократических силах, за вялую реакцию на внешнеполитические вызовы. Вспомнил Президент и о самой высокой в Европе инфляции (о ней же впоследствии говорил и Янукович), отметил отсутствие реальных экономических реформ. Заявленная главой государства готовность принять любой формат коалиции – в данном случае не столько констатация успешного разрушения альянса БЮТ и НУ–НС и инъекции лошадиной дозы недоверия в ситуативный альянс БЮТ и Партии регионов, сколько сигнал парламентариям седьмого созыва. Интересно, что между полной потерей шансов стать Президентом во второй раз и угрозой для Украины не получить в декабре возможности присоединиться к ПДЧ Ющенко выбрал в качестве приоритета решение внутриполитических проблем.

Слушатели президентской речи не услышали главного – даты проведения досрочных выборов. Впрочем, тянуть до конца декабря на Банковой не стали.. Утром 9 октября на президентском сайте появился соответствующий указ, назначивший проведение выборов в парламент седьмого созыва 7 декабря. Очевидно, дата согласована с Партией регионов, которой предстоит стать ситуативным партнером главы государства в деле проведения досрочных выборов.

Янукович также подготовил обращение к народу Украины, которое вышло в эфир вскоре после президентского. Лидер Партии регионов, судя по тональности заявления, делает ставку на римейк избирательной кампании 2006 года – на сегодня самой успешной для его партии. Виктор Федорович обрушился с критикой на «оранжевых» в целом, не уделяя излишнего внимания мелочам и нюансам. Впрочем, он выказал готовность договариваться не о должностях, а о путях улучшения жизни сограждан. Правда, по законам жанра, для начала переговоров подобного рода целесообразно дождаться результата объявленных досрочных выборов. Янукович полон решимости доказать недоброжелателям, что остается первым номером родной партии даже после неудачной оппозиционной деятельности, кадровых потерь и нехороших слухов о расколе. Видимо, в отношениях Виктора Федоровича и Рината Леонидовича наступило, как минимум, перемирие, а Юлия Тимошенко вернулась из временного состояния союзника в постоянный статус оппонента.

Редкий случай, но Юлия Тимошенко предпочла отмолчаться в критический для страны и своей политической карьеры момент. Лидер БЮТ отчаянно боролась против объявления о роспуске Верховной Рады, и, судя по заявлениям ее соратников, «сердечники» не собираются капитулировать. Нежелание бютовцев способствовать проведению досрочных парламентских выборов понятно. Ярый соратник Юлии Владимировны Андрей Портнов успел пригрозить главе государства повторением грузинского сценария – массовыми выступлениями возмущенных незаконными действиями президента граждан. Но куда интереснее предположение Николая Томенко о том, что БЮТ рассмотрит целесообразность пребывания Тимошенко в премьерском кресле. Впрочем, это вопрос тактики, стратегически соратники леди Ю целей не меняют – будут, как и раньше, претендовать на единоличное формирование парламентского большинства. Последний месяц научил бютовцев, что постоянных и надежных союзников в отечественной политике не существует.

С проведением досрочных выборов в Верховую Раду смирились и коммунисты, и представители Блока Литвина. Заметно оживление в рядах непарламентских партий: политическая конъюнктура и разочарование избирателей в действующих актерах отечественного политического театра может поспособствовать выходу на сцену новых и несколько подзабытых старых исполнителей. Сегодня понятно, что независимо от того, сможет ли Верховная Рада внести изменения в избирательное законодательство, приведя его в соответствие с реалиями 2008 года, выборы состоятся – критическая масса желающих принять в них участие есть.

В итоге нас ожидают не менее двух месяцев скорее не избирательной, а истребительной кампании, в ходе которой претенденты на преодоление 3-процентного барьера будут методично унижать и дискредитировать конкурентов, вываливать на головы избирателей компромат в промышленных объемах, своей борьбой за власть еще большей дискредитируя ее ключевые институты. Корректировка избирательных программ будет минимальной, но популизм примут на вооружение все участники избирательного процесса. Досрочные выборы уже традиционно превращаются в лотерею, где проигравших будет куда больше, чем победителей.

Евгений Магда