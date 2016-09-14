Луценко допускает, что экс-министр финансов Колобов пойдет на сделку со следствием

Об этом он сообщил в интервью «24 канала».

«Господин Колобов добился через суд снятия себя с розыска. На данный момент происходит контакт между его адвокатом и ГПУ, между прочим Минфином, потому что они заинтересованы в его показаниях в других делах, связанных с украино-российскими отношениями», - заявил он.

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«Я допускаю возможность сделки с господином Колобовым», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2014 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Колобова и других бывших членов правительства времен президентства Виктора Януковича по обвинению в незаконном выпуске облигаций внешнего государственного займа для получения кредита от России. Производство начато по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

Кроме того, в октябре 2014 года по материалам СБУ Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах бывшими чиновниками, среди которых Колобов. Установлено, что они незаконно выделили из госбюджета 220 млн грн на финансирование строительства выделенной телекоммуникационной сети специальной связи.

30 октября 2014 года СБУ объявила Колобова в розыск.

В начале марта 2015 года Колобова задержали в Испании. 23 марта 2015 года Генпрокуратура направила в Испанию запрос о его экстрадиции.

В середине марта этого года начальник Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Испания отказала Украине в экстрадиции Колобова.

12 мая в Генпрокуратуре заявили, что Колобов остается в международном розыске, несмотря на отказ Испании в его экстрадиции.