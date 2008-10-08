БЮТ уже угрожает Ющенко майданами - говорят, время демобилизироваться

БЮТ не исключает акции протеста в случае, если Президент Украины издаст указы о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов с нарушением Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

«Президент настолько сегодня не поддерживается в обществе, что малейшие его антиконституционные действия могут привести к массовым акциям, как это было в Грузии. Единственный юридический выход – это свободное волеизъявление Президента на уход в отставку», - сказал А.ПОРТНОВ, отметив, что на сегодняшний день все предпосылки для этого созданы.

«Сам считает, что у него рейтинг 50%. Он считает, что не созданы (условия для добровольной отставки – УНИАН), а общество считает, что ему пора демобилизироваться. Так вот, если общество созреет к массовым акциям вследствие неконституционных действий Президента, то здесь возможны разные варианты… В Грузии же тоже никто не мог поверить, что Президент сам подаст в отставку и объявит досрочные президентские выборы, как это было в январе прошлого года. Вот это является единственным нормальным сценарием (для Украины – УНИАН)», - отметил А.ПОРТНОВ.

Он подчеркнул, что другие сценарии, в том числе и импичмент Президента, на сегодняшний день в Украине невозможны.