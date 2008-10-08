Яценюк будет на работе до полуночи и готовится не спать совсем

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что коалиция не будет сформирована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил на заседании парламента.

По его словам, «у меня нет сомнения, что никакая коалиции не будет сформирована».

А.ЯЦЕНЮК прибавил, что готов сообщить о создании коалиции, если в нее готовы войти 226 народных депутатов.

«Если у кого-то еще есть желание сформировать или мегакоалицию (левая и правая часть), или только миникоалицию (классическая правая часть), или какую-либо другую, и под такой коалицией будет 226 голосов, то я немедленно сообщу Президенту, что есть соответственно 226 подписей, а тому оснований для досрочного прекращения полномочий парламента нет», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он сообщил, что будет сегодня находиться на рабочем месте до 24.00. «Если нужно, могу и не спать», - добавил председатель ВР.

Обращаясь к народным депутатам, он сказал: «Если сформируете коалицию, сообщите, если не сформируете – также сообщите».

После этого А.ЯЦЕНЮК закрыл сегодняшнее заседание ВР и отметил, что завтра в 10.00. состоится совещание с руководителями фракций, и «возможно, изменится ситуация в части досрочного прекращения полномочий парламента».