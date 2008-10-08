Ющенко намекает Тимошенко, что нужно было сидеть на одном кресле

Президент В.ЮЩЕНКО отмечает, что возможности создать новую или восстановить предыдущий состав коалиции не были использованы продуктивно из-за позиции самих парламентских сил.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент заявил во время проведения консультаций по поводу принятия решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VІ созыва.

«Есть конкретные люди, которые отвечают за то, что случилось 2 сентября в украинском парламенте. Это предательство демократии, это предательство идеалов, но вы думали, что вы сделаете две коалиции - одну для людей оставите с «Нашей Украиной», а вторую будете делать, чтобы принимать решения по вашей перспективе в ближайшие 5-10 лет. Так не бывает. Нужно сидеть на одном кресле и заботиться об одних ценностях», - сказал Президент. Он констатировал, что в такой ситуации поставлены под угрозу демократические ценности и происходит небывалый раскол среди демократических политических сил.

Поэтому глава государства объяснил, что конституционные нормы по поводу досрочных выборов стали актуальными.

«Вы меня ставите перед фактом отсутствия коалиции. Парламент без коалиции нежизнеспособен. Вы не сделали достаточно шагов для того, чтобы воссоздать или новую коалицию, или задуманную коалицию, или преданную коалицию. Президент не является субъектом переговоров, но я все делал для того, чтобы этот диалог был продолжен», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В таком случае, по словам Президента, «Конституция требует действовать дальше и искать ответ в другом механизме - не менее демократическом: в досрочных выборах».

«Или вы давайте тот сценарий, который может дать ответ альтернативный, или, если нет, давайте будем конструктивно говорить о втором демократическом шаге - досрочные выборы», - сказал Президент.

Подытоживая сегодняшнюю встречу, глава государства дал Верховной Раде время на решение вопросов, которые необходимы для того, чтобы упорядочить работу парламента.

«Я вам даю это время. Важно, чтобы после сегодняшних консультаций была сформирована в парламенте, очевидно, из лидеров парламентских фракций, инициатива о решении тех вопросов, которые нужно провести в парламенте для выхода из патовой ситуации. Вперед бегите, назад бегите, но дайте предложения, как мы дальше будем искать выход из тупиковой ситуации», - предложил Президент.