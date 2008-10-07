БЮТ назвал людей Луценко «несостоятельными импотентами»

Во вторник группа "Народная самооборона" осуществила две неудачные попытки собрать заседание фракции с целью смены ее руководства.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" среди участников собрания.

По словам собеседника, "Народная самооборона" дважды собирала заседание депутатов мелких партий, которые входят в блок НУНС. На первое заседание пришло 19 человек, на второе – 18.

По мнению источника, НС координировала свои действия с руководством фракции БЮТ. В частности, на заседание заходил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей Кожемякин.

"В итоге руководство БЮТ осталось недовольным результатами заседания, назвав участников собрания "несостоятельными импотентами". Потому что часть фракции НУНС не смогла собрать 37 голосов депутатов (большинство во фракции) за создание коалиции с БЮТ и смену руководства фракции", - рассказал собеседник.