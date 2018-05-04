Как избежать выборов без выбора

Политическая ситуация в стране все больше напоминает нарыв, который норовят вскрыть хирургическим путем. Стремление отдельных политиков к досрочным парламентским выборам вряд ли будет уравновешено нежеланием других испытывать судьбу. Парадокс ситуации в том, что идея переизбрания парламента не пользуется популярностью, хотя и сам законодательный орган славы и популярности у избирателей не снискал.

На сегодняшний момент украинский политикум развивается под воздействием двух векторов: желания Виктора Ющенко лишить Юлию Тимошенко премьерского портфеля и стремления премьера на максимально продолжительный срок сохранить за собой рычаги реальной власти в стране. Все остальное – декорации и мишура, и даже крупные политические силы (Партия регионов, например) зачастую выступают в роли статистов. При этом главы государства и правительства вынуждены действовать в системе координат, сформированных политической реформой 2004 года. И Ющенко, и Тимошенко неоднократно выказывали свое недовольство ею, но так и не смогли предпринять реальных мер по формированию сбалансированной системы государственного управления.

Опыт проведения прошлогодних досрочных выборов Верховной Рады свидетельствует, что реальный старт этому процессу даст не президентский указ, а консенсус ведущих парламентских сил. В нынешних условиях проведение внеочередных выборов законодательного органа может стать бессмысленным и беспощадным для страны. Существующие правила игры не позволяют надеяться на кардинальные изменения. Например, маловероятно, что в невыгодном для себя положении вновь захотят оказаться наученные горьким опытом пребывания в оппозиции регионалы. Да и БЮТ, декларирующий желание и способность набрать 51% голосов избирателей, не станет спешить нырять в скоротечную кампанию, скрытая цель которой – удаление Тимошенко с поста премьера – очевидна для всех, кто интересуется политикой. С другой стороны, у президентского Секретариата отсутствуют предубеждения относительно возможности переноса даты голосования. Пока Банковой удалось ассиметрично отреагировать на создание ситуативного альянса БЮТ и Партии регионов, угрожавшего президентскому спокойствию. Демонтаж коалиции демократических сил был выполнен четко и слаженно, и инициатива оказалась в руках Ющенко и его команды.

Вряд ли президентские стратеги не понимают, что сегодня наступило время для большой политической игры. Она не ограничена рамками законодательства и нормами морали, более того – в случае успешной реализации может стать прецедентом для следующих поколений украинских политиков. Речь о том, что, шантажируя законодателей возможностью роспуска парламента, президент Ющенко мог бы добиться внесения серьезных изменений в законодательство. Эти преобразования, надо сказать, не назрели, а уже перезрели. Действительно, для них потребуется немало времени, но игра будет стоить свеч.

Об отмене нормы о необходимости формирования коалиции для обеспечения легитимности парламента уже заговорили бютовцы, публично исстрадавшиеся от непоследовательности своих политических партнеров. Закрытые списки для участия партий и блоков в парламентских выборов также зарекомендовали себя в качестве явления, убивающего парламентаризм. Обе нормы – о создании коалиции и о закрытых списках – были механически перенесены из законодательства демократических государств, и не учитывают ни уровня развития отечественной политической системы, ни традиций политической культуры. Мажоритарные выборы или открытые пропорциональные списки – не столь принципиально, но сохранение закрытых списков сделает Раду еще более непопулярной. Необходимо избавиться от двузначности толкования процедуры роспуска Верховной Рады, сделать ее понятной среднестатистическому гражданину, имеющему право знать, что происходит на Печерских холмах. Полезной будет и политическая дискуссия о размерах проходного барьера на парламентских выборах, равно как и ликвидация бездействующих и законсервированных политических партий.

Изменений потребует и политическая мораль. Симпатии и идеологические убеждения слуг народа зачастую меняются с калейдоскопической быстротой, избиратели просто не успевают отметить для себя смену окраса того или иного президентского фаворита, враз ставшего оппозиционером. Украинским политикам хорошо бы приучиться начинать новую жизнь не с занятых в старом качестве позиций, а с нуля. Тогда мы и отставки министров по политическим или моральным мотивам, привычные для Европы, увидим, и от смены и без тонкого слоя государственных управленцев после каждых выборов откажемся.

Готов ли президент Ющенко к такой продолжительной политической процедуре? Не стоит сомневаться, что у него есть соблазн досрочными выборами Верховной Рады решить несколько собственных проблем. Но в таком случае Виктору Андреевичу придется смириться с тем, что последний отрезок своей каденции он проведет в неблагоприятных условиях – непопулярный Президент, желающий остаться на второй срок, мобилизует своих оппонентов. Надо сказать, что у главы государства есть все предпосылки попытаться убедить парламентариев в необходимости согласованных действий по модернизации законодательства. Политическая реформа 2004 года, как все помнят, была проголосована в условиях бушующей оранжевой революции. Сегодня же страна оказалась на пороге затяжной избирательной кампании, проведение которой без изменения существующих правил теряет всякий смысл. Аргументом для участия остальных участников политического процесса в модернизации законодательства и системы управления могло бы стать повторение схемы 1994 года: проведение парламентских и президентских выборов с разрывом в несколько месяцев. Тогда бы в январе 2010-го победитель имел бы шанс получить все. Рискнет ли Ющенко? Рискнут ли его конкуренты и оппоненты? По всей видимости, для начала им придется преодолеть взаимное недоверие, а это сегодня куда сложнее разработки новых законов.

Евгений Магда