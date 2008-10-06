Европа призывает Ющенко и Тмошенко прекратить работать друг против друга

Президент Европейского парламента Ганс-Герт ПОТТЕРИНГ призывает политических лидеров Украины "прекратить работать друг против друга».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам во время Международной политической конференции, комментируя политический кризис в Украине.

«Мы, европейцы, можем поддержать стремление Украины к демократии и европейским ценностям, но когда ответственные политики работают друг против друга, наши возможности, боюсь, ограничены», - сказал президент Европарламента.

В Международной политической конференции, которая проходит во французском городе Эвиан, принимает участие председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Конференция организована Французским Институтом международных отношений. На ней будут присутствовать более десятка глав государств и правительств, а также целый ряд влиятельных персон высшего уровня со всего мира.