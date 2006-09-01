Ради трудоустройства Еханурова, Пинзеника и Яценюка созвали совещание

Глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК не исключает, что экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, экс-министр экономики Арсений ЯЦЕНЮК и экс-премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ будут приглашены на работу в Секретариат Президента или СНБО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.РЫБАЧУК сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Все эти люди, которые работали в президентской команде, будут продолжать работать в президентской команде на должностях в Секретариате Президента, или СНБО», - сказал О.РЫБАЧУК. Он отметил, что сейчас состоится совещание в Секретариате по поводу трудоустройства президентской команды, которая не попала в правительство.

Глава Секретариата подчеркнул, что в ВР должна быть сильная оппозиция, а на Банковой – сильная команда экономистов, которая будет следить, чтобы курс реформ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО внедрялся в жизнь. Он отметил, что В.ЮЩЕНКО очень внимательно будет наблюдать за работой экономического блока правительства и, в первую очередь, это будет касаться формирования бюджета страны на следующий год.