Д.Андриевский: Последний гвоздь в крышку гроба НУ вбило сотрудничество с Черновецким

Украина заблудилась в трех соснах: Ющенко–Тимошенко–Янукович… Посмотрите, как ПР, БЮТ и НУ боятся досрочных выборов!.. Этап дикого капитализма в политике мы прошли… Дмитрий Андриевский, экс-начальник штаба Виталия Кличко, депутат Киевсовета недавно возглавил Украинскую селянскую демократическую партию Украины и уже заявил о своем желании провести УСелДП в парламент. УНИАН задал Дмитрию Андриевскому несколько вопросов.

Дмитрий, в Украине зарегистрирована сто пятьдесят одна политическая партия, из которых приблизительно сто сорок – непарламентские. И добрая сотня партий из упомянутых ста сорока была бы не против, если бы Вы, возглавив ее, помогли ей интеллектуально и финансово. Почему Вы избрали (или откликнулись на предложение) селян-демократов? Вам так близка ее идеология?

Партий в Украине миллион, и плодятся они – как грибы после дождя. Но партии с историей, традициями, идеологическим ядром – можно пересчитать на пальцах одной руки.

УСелДП – одна из самых первых партий в Украине, она была организована еще в 1990 году, когда Украина была частью СССР! У нас 615 первичек и более 40 тысяч живых, идейных членов партии. И количество партийцев неуклонно растет – мы сейчас как раз проводим отчетно-выборные конференции по Украине, и были приятно удивлены отсутствием мертвых душ. Наоборот, нашего полку за последние месяцы прибыло.

То есть вы делали серьезный аудит перед тем, как возглавить УСДПУ?

Контроль – неотъемлемая часть управления. Нам не нужно потемкинских деревень. Как в больших партиях сегодня? На бумаге миллион партбилетов на руках, а на митинг приходится свозить студентов за деньги.

У нашей партии мощная инфраструктура, во всех регионах имеются партофисы и ячейки, которые в один момент станут избирательными штабами. Потому наша партия спокойно смотрит на перспективу досрочных выборов. Мы как хорошая армия – всегда готовы к труду и обороне.

А Вы живую корову-то в жизни своей видели?

Я живу в селе.

Наверное, это скромное село Конча-Заспа?

Нет. Я живу в обыкновенном селе и коров вижу каждый раз, когда их ведут на пастбище. Кстати, все свое детство я провел в селе под Житомиром, потом под Барвенково – моя бабушка там жила. И не по книгам знаю, какой адский труд у селян. И считаю, у Украины большие перспективы стать крупной аграрной державой, настоящей житницей Европы и на ряду с Австралией и Аргентиной кормить весь мир.

Сельское хозяйство – сложная отрасль, рискованная, не очень рентабельная, зависимая от климатических условий, требующая тончайших механизмов государственного регулирования. Вы думаете, что сможете помочь крестьянам?

Я уверен в этом. И не только селянам. Украина сегодня как государство находится в глубокой коме. Ей жизненно необходимы реформы. Иначе мы не переживем тот затяжной кризис, в котором находимся уже четыре года.

Перед нами огромные вызовы, но есть и огромные перспективы. Существует сегодня большая восьмерка? Мы вправе по своим интеллектуальным, географическим, природным ресурсам поднимать вопрос о расширении этого клуба. Почему нет, если мы обеспечиваем продуктами Европу и выступаем как транзитное государство гарантом ее энергетической безопасности?

Другое дело, что для таких амбициозных задач нам необходимо сменить популистскую власть, которая своими разборками и интригами перепугала всю Европу. На нас мир смотрит косо и разочарованно – иметь такой потенциал, такие стартовые позиции и путаться на старте в своих же ногах!

Из бывшего Союза только Украина осталась без реформ. Молдавия, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Россия – давно провели пенсионную и другие реформы, Прибалтика – вообще часть ЕС, без виз, как белые люди, ездят по миру, а на нас смотрят, как на отщепенцев и остарбайтеров.

Сегодняшняя ситуация такая: Президент подвесил парламент возможностью роспуска. Как в такой ситуации вести себя партиям, находящимся на старте?

Украина заблудилась в трех соснах – Ющенко–Тимошенко–Янукович.

С каждым днем вариантов выходов из тупика, куда эти три человека загнали всю страну, становится все меньше. Бездарной возней вокруг эфемерных полномочий эти люди сами списали себя в тираж.

Украина разочаровалась в них, избиратель больше не верит переливанию из пустого в порожнее. Люди ждут новых героев и запрос общества на новых политиков высок, как никогда.

Посмотрите, как «Регионы», БЮТ и «Наша Украина» боятся сегодня досрочных выборов! Потому что понимают, что их звездный час позади, а расставаться с насиженными креслами им ой как не охота. Им же делают социологию каждую неделю, и она показывает, что народ хочет голосовать за новое поколение политиков, а этим силам говорит «гудбай»!

Вы бывший начштаба Виталия Кличко. Насколько вашу партию можно соотносить с его персоной?

Мы члены одной команды в Киевсовете. А Виталий перспективный политик.

А Вы уверены, что Виталий Кличко «тянет» на лидера общенационального масштаба? Мы – не Америка, он не Шварценеггер, а супруга у него, красавица, но не племянница Кеннеди.

У него свои семейные традиции. Виталий вырос в семье военного, объездил пол-СССР по баракам и в детстве читал правильные книги. Такому воспитанию и Шварценеггер может позавидовать. О перспективе политика национального масштаба – это вопрос к нему, кем он себя видит, кого он видит членом своей команды и т.д.

В прошлом году Вы вели переговоры о возможности сотрудничества с Яценюком, Луценко, Гриценко, Катеринчуком. Насколько известно, Виталий с ними встречался. Почему ничего не получилось?

Если говорить о Блоке Кличко, мы его сформировали на региональном уровне и достигли поставленных целей, хотя работали в условиях жесточайшего противодействия со стороны Черновецкого, Банковой и Кабмина. Кандидата от БЮТ Тимошенко сама водила по митингам и делала ему промоушн – как самому лучшему, что есть у БЮТ. При этом в БЮТ теперь меньше депутатов в Киевсовете, чем было после выборов 2006-го, а у Кличко – больше. Это серьезный звонок для тех, кто считают себя монополистами на политическую жизнь в Украине. Уверен, досрочные парламентские выборы серьезно изменят лицо парламента.

Вероятность идти на досрочные выборы в компании с Луценко, Гриценко и Яценюком, Тигипко есть?

Все зависит от того, насколько их интересует политика, если говорить о Тигипко, например. Он успешный бизнесмен, но, насколько я вижу, сегодня политика его интересует мало. Может быть, учитывая, как ненормально развивается Украина, он примет решение и в политику вернется.

Важно, чтобы все взгляды упомянутых политиков стыковались, а их амбиции были соотносимы с реальным рейтингом их поддержки.

Социологические фирмы рапортуют о неуклонно растущем рейтинге Яценюка. Вы не побаиваетесь, что вместе с этим будут расти и его кадровые аппетиты и вера в свою звезду?

Война социологий, когда у кого-то на дрожжах начинает «расти» рейтинг, рассчитана на избирателей, хотя и они на эти трюки уже не ведутся. Чудес, когда заснул с рейтингом в полтора процента, проснулся с тремя, а к полднику стало пять – не бывает. Это технологии. Когда приходит время садиться за стол переговоров, блокироваться – они во внимание не берутся.

Новая политсила, которая обязана взять на себя ответственность за развитие страны, не может быть лидерского плана. Не может быть одним лидером Яценюк, Гриценко, Кличко или Андриевский. Этот этап дикого капитализма в политике мы прошли. Должны быть настоящие силы, построенные на демократических основах, где решения принимаются коллегиально, выдвижение в лидеры – путем праймериз, а политика и стратегия вырабатываются консенсусом, а не от того, с кем сегодня поругался «лидер».

Когда говорят о досрочных парламентских выборах и перспективах Президента, то считают, что он сможет в будущем парламенте поиметь блокирующий пакет с помощью мелких парламентских фракций. Имеют в виду, в том числе и таких, как Вы. Скажите, лично для вас блок с «Нашей Украиной» в будущем парламенте – это приемлемо? Вы внутренне готовы снова помогать президентской силе?

Я уже говорил, что три топ-политика практически утопили Украину во внутренней борьбе друг с другом. Я не являюсь симпатиком ни одного из них, хотя долгое время был связан с «Нашей Украиной». Уверен, эти люди свое слово в политике уже сказали и должны планомерно, без потрясений, но уходить с политической арены. В политику должны приходить люди, способные не только говорить о реформах, но и проводить их.

В свое время вы проиграли влияние в Киевской организации «Нашей Украины» Николаю Мартыненко. Какие чувства Вы испытывали, когда «Наша Украина» не попала в Киевсовет?

Горечь и разочарование. Нужно уметь с поддержки в 60–70 процентов в Киеве скатиться к нулю и не смочь преодолеть даже трехпроцентного барьера. Это оценка отсутствия реформ и невнятной политики. В Киеве люди высокого уровня требований к политикам. Они не услышали «плана Маршалла» от Президента – и вот вам результат.

Ну, и последний гвоздь в крышку гроба «Нашей Украины» вбило сотрудничество с Черновецким, с человеком, которого большая часть киевлян не воспринимает.

Могла бы судьба «Нашей Украины» в столице сложиться по-другому, если бы вы в свое время сумели договориться с Мартыненко? Или сумели бы его отстранить?

Мартынеко, Андриевский, Петренко, Василенко… Судьба нашей Украины (в кавычках и без) однозначно сложилась бы по-другому, если бы Ющенко, Тимошенко и другие, едва сойдя с трибун, не вцепились бы друг другу в горло в борьбе за полномочия и перераспределение собственности.

Все бизнесмены идут во власть для перераспределения собственности...

Открою маленький секрет: бизнесмен – такой же человек, как колхозник, слесарь и любой другой работник.

А жулик – не профессиональная характеристика, а личностная. Один тянет деталь с завода, а второй работает на свое предприятие. Кто-то крадет мешок зерна, а кто-то дает двойную норму на комбайне. Есть бизнесмены, которые тырят и тырят, а есть те, кто готов ответить за каждую гривню и спокойно платят налоги.

Хорошо излагаете. Но при этом также легко представить, как вы, молодые лидеры, сначала долго ругаетесь за первое место в блочном списке, потом вместе долго составляете партийный список, меряясь рейтингами, потом также долго торгуетесь за места в правительстве или комитетах, а потом резво приватизируете оставшиеся голубые фишки…

Давайте без фанатизма. Если кому-то печет и хочется просто в Раду – можно пойти сдаться в список и ждать команд «Фас! Ату его!» на вчерашних побратимов. Если есть желание жить в нормальной стране – это к нам. Мы готовы спорить, какую реформу делать вначале – медицинскую, образовательную, судебную или пенсионную. А если спать и видеть: Петя – второй, Вася – третий, первый – я, любимый, – шансов на победу – нуль.

Мы, новое поколение, должны вывести Украину из глубокого затяжного пике, в который она свалилась и продолжает стремительно падать.

Разговаривала Маша Мищенко