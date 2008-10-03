Кириленко: срок наступил, но это не повод для истерик

Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что сегодня последний день, когда может быть образована коалиция, и Президент Украины завтра будет иметь полное право издать указ о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня журналистам.

В то же время В.КИРИЛЕНКО заметил, что работает, не ожидая указа, и думает о том, каким способом можно сделать что-то для создания новой коалиции.

«То, что Президент имеет право на досрочное прекращение полномочий, - это правда, но это не означает, что это должно стать поводом для истерики. Это, напротив, должно быть основанием для исправления ошибок», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что у него нет никакой информации о том, что Президент в понедельник, 6 октября, намерен издать указ о роспуске парламента.

При этом, по его словам, даже под угрозой роспуска нельзя, подписывать коалиционное соглашение без конкретного текста. По мнению лидера фракции НУ-НС, это приведет к тому, что такая коалиция распадется на следующий день.

В.КИРИЛЕНКО выразил сожаление, что фракция Блока Литвина вышла из переговорного процесса относительно создания нового формата коалиции.

Лидер фракции НУ-НС также отметил, что, по его личному мнению, именно сегодня истекает 30-дневный срок, после которого, в случае несоздания коалиции, Президент имеет право распустить Верховную Раду. «Я считаю, что этот срок наступил», - сказал он.