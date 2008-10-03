Тимошенко считает, что Ющенко отказал Литвину

13:33, 03 октября 2008
Политика
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Премьер дает пресс-сконференцию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказал Владимиру ЛИТВИНУ и фракции Блока ЛИТВИНА в присоединении к демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Мне очень жаль, что Блоку Литвина по сути дела Президент Украины отказал в участии в демократической коалиции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя выход фракции Блока Литвина из переговорного процесса по возобновлению деятельности демократической коалиции в парламенте.

При этом премьер-министр подчеркнула, что она использовала все возможности для того, чтобы удержать фракцию Блока Литвина в переговорном процессе.

Ю.ТИМОШЕНКО в тоже время надеется, что со временем Блок Литвина присоединиться к демократической коалиции.

Глава правительства также рассчитывает, что сегодня фракция НУ-НС, заседание которой запланировано на 13.00, примет решение о возобновлении своей деятельности в составе демократической коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 октября, член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ заявил, что считает нереальным создание коалиции в составе фракций БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

По его словам, Блок Литвина не может принимать участия в консультациях относительно создания коалиции, поскольку они являются прикрытием того, чтобы ни одна политическая сила не успела сделать определенных шагов, «чтобы помешать искусственным досрочным выборам».

 

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