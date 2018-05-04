Кто выйдет победителем политического кризиса?

Политический кризис через месяц после начала сделал новый виток. Казалось бы, участники конфликта вернулись на круги своя, даже де-факто несколькими голосованиями была восстановлена коалиция БЮТ и НУ–НС. Но на деле страна серьезно изменилась. Призрак досрочных парламентских выборов постепенно материализуется на Печерских холмах.

Хотя значительное повышение рейтинга действующего главы государства не зафиксировано, его активность, безусловно, заставляет обратить на него внимание.

Виктор Ющенко при помощи части НУ–НС заполучил главный приз: благодаря формальному отсутствию коалиции на протяжении месяца гарант Конституции имеет право распустить парламент в любой момент. Исходя из особенностей толкования законов по-украински: даже после того, как коалиция гипотетически будет восстановлена. Народные избранники собственными стараниями завели законодательный орган под дамоклов меч, который вряд ли повысит КПД Верховной Рады.

Впрочем, на этом пути Президент не обошелся без потерь. Некогда пропрезидентская фракция «Наша Украина – Народная самооборона» прекратила существование как единый политический организм, а большинство субъектов-организаторов блока перестали скрывать свои симпатии к Юлии Тимошенко. Как оказалось, сплотиться вокруг Ющенко в час испытаний – уже давно не самый модный тренд в украинской политике, и сделать это готовы либо самые проверенные соратники, либо те, для кого ставка на действующего Президента больше, чем жизнь. С другой стороны, у Виктора Андреевича развязаны руки. Очевидно, что список его соратников на будущих парламентских выборах будет подвергнут серьезной ревизии, не исключено появление в нем делегатов крупного национального капитала, не разделяющих симпатий электората к Юлии Тимошенко и Виктору Януковичу.

Ющенко не удалось заручиться внушительной международной поддержкой в ходе кризиса. Ни саммит Украина – ЕС во Франции, ни скороспелый визит президента в Вашингтон не стали моментами триумфа украинского президента. Эксплуатировать «идеалы Майдана» не солидно, а похвастаться в области внутренней политики особенно нечем. Но в нынешней ситуации было бы наивно рассчитывать на получение внешнеполитических дивидендов: западный мир, с одной стороны, обеспокоен собственными проблемами, с другой – внимательно наблюдает за схваткой в украинской власти, дабы не упустить момент, когда можно сделать ставку на победителя.

Трудно назвать победительницей украинского кризиса Юлию Тимошенко. Самостоятельно и с посторонней помощью Юлия Владимировна продемонстрировала готовность договариваться с кем угодно ради сохранения властных полномочий. Лидер БЮТ заметно прикипела к премьерскому кабинету, от того стремление Банковой извлечь ее оттуда становится еще прозрачнее. По пути от разрушительницы коалиции до ее берегини вождь «сердечников» за минувший месяц проходила неоднократно. Ее эффектный кульбит в начале октября (готовность принять все ультиматумы политических партнеров ради недопущения досрочных выборов) по достоинству оценили мастера политической акробатики. А вот избиратели… Объективные социологические исследования по вопросу симпатий к БЮТ и другим политическим силам в дефиците: серьезные структуры предпочитают выполнять закрытые от глаз посторонних заказы, а к мнению однодневок в сфере инженерии человеческих настроений прислушиваться не стоит. По всей видимости, Тимошенко сегодня решает задачу с помощью ранее полученного рейтинга удержаться на вершине популярности, отбиваясь поочередно от возникающих, словно в кошмарном сне, проблем. Удастся ли ей это? Не исключено, что Банковой удалось доказать не только высокую степень договороспособности премьера, но и ее плохо скрываемое неумение придерживаться достигнутых договоренностей. В контексте приближающейся президентской кампании подобный эгоцентризм – далеко не лучшее качество для одного из перспективных кандидатов.

Искренне жаль Виктора Януковича. Союз с БЮТ, который лидер «регионалов» намеревался использовать в собственных целях, обернулся для него очередным политическим унижением и констатацией неумения играть первым номером. Политический брак по расчету Партии регионов и бютовцев на поверку оказался неудачливым ухаживанием, и «регионалы» выступили в неприглядной роли отшитого ухажера.

Заплатить за это уже пришлось усилением центробежных тенденций внутри партии, не исключено, что и рейтинг «главной оппозиционной силы» несколько пошатнется. Виктор Федорович лелеял желание вернуться во власть, соглашаясь даже на неформатную для себя спикерскую должность, но теперь будет вынужден прозябать в оппозиции. Соратники отмечают, что главный «регионал» стал заметно жестче и авторитарнее.

В его ситуации, возможно, единственный вариант – целенаправленно готовиться к президентской кампании, поскольку предполагать в нынешней ситуации вероятность конституционных изменений затруднительно.

Не сумел перехитрить судьбу и Владимир Литвин. Один из самых эффективных спикеров в истории отечественного парламентаризма практически согласился стать дополнением к коалиции БЮТ и НУ–НС, но вынужденно сдал назад.

Если Владимир Михайлович всерьез собирается играть роль третьей силы, то ему придется и впредь лавировать между властью и оппозицией, не поддаваясь на соблазны. К тому же в спину ему будет дышать целая группа преследователей – и Арсений Яценюк, и Анатолий Гриценко, и другие, пока неизвестные кандидаты в Президенты постараются строить свои кампании на критике действующих политических мастодонтов.

Получили ли что-нибудь от политического кризиса будущие избиратели. Наверное, да. В первую очередь – отвращение к украинской политической кухне, недоверие к ее шеф-поварам, мойщикам посуды и даже уборщицам на политическом Олимпе. Пропасть между народом и его слугами стала еще глубже. Украинцы убедились, что власть не готова к консолидации ради государственных интересов даже в условиях жесточайшего финансового кризиса в окружающем мире. Поэтому любой результат будущих выборов не будет неожиданным: потребность в замене действующих лиц на кухне государственных решений даже перезрела.

Евгений Магда