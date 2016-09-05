Путь Черновецкого в миллионеры: "Гроші" раскрывают наглые коррупционные схемы

"Космические" идеи Леонида Черновецкого сделали его космически богатым и влиятельным, и не только в Украине. Программа "Гроші" провела собственное расследование и расскажет вам историю обогащения самого скандального Киевского городского председателя - Леонида Черновецкого.

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Здесь есть и подкуп беднейших слоев населения, и дерибан земли, и отношения с религиозной организацией "Посольство божье".

Кроме того, впервые на телеэкранах правоохранители рассказывают про космические по масштабам сделки экс-мэра.

Также свои мнения по этому поводу высказывают юристы, председатель следственной комиссии ВР времен Черновецкого и другие компетентные лица.

Отметим, также в этом выпуске "Гроші" рассказали, чем на самом деле занимался в Барселоне задержанный испанскими властями сын Черновецкого - Степан.