Путин: в голову не могло прийти, что русские и украинцы будут воевать

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявляет, что украинский политик, который принимал решение о поставках оружия и военной техники Грузии, является преступником.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Москве.

"Поставки вооружений - это еще можно понять, это коммерческое дело. Но когда люди и боевые комплексы используются для убийства солдат в зоне конфликта, в данном случае - российских солдат, - это для нас сигнал, и сигнал очень серьезный", - заявил В.ПУТИН.

"Мы не знаем, кто принимал решения по поводу поставок специальной техники и вооружений (из Украины - УНИАН) уже в ходе самого конфликта. Но кто бы это ни был, это человек, который совершил огромную ошибку", - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что "Россию больше всего беспокоит то, что эта техника могла быть поставлена уже в ходе боевых действий и управлялась специалистами из Украины. Если это подтвердится - это и есть преступление".

"Если мы найдем подтверждение этому, то мы будем соответствующим образом выстраивать свои контакты с теми людьми, которые это сделали", - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что "еще несколько лет назад в голову не могло прийти, что русские и украинцы будут воевать друг против друга". "Но это случилось, и это - преступление", - подчеркнул В.ПУТИН.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что обвинять кого-либо в незаконной торговле оружием можно лишь при наличии серьезных доказательств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Москве, комментируя статью в газете «Известия».

«Мы сможем говорить о таких серьезных фактах только тогда, когда они будут подтверждены и реально доказаны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что в Верховной Раде Украины создана специальная комиссия по расследованию этого вопроса, и окончательные обвинения можно будет выдвигать лишь после получения результатов ее работы.

«Думаю, такие факты не подтвердятся», - подчеркнула премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября председатель Временной следственной комиссии ВР по расследованию незаконных поставок оружия и военной техники в Грузию Валерий КОНОВАЛЮК заявил, что ВСК выявила факты поставок в Грузию украинского вооружения из военного арсенала в пгт. Лозовая Харьковской области. По его словам, поставки осуществлялись на протяжении мая и июня этого года, что подтверждается определенными контрактами и нарядами. «Это свидетельствует о том, что наше политическое руководство знало о времени военной операции Грузии против Южной Осетии», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Кроме того, он отметил, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам.