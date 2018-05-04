Судьба демократической коалиции – в руках Литвина?

Традиционно демократы объединяются перед расстрелом – или же перед роспуском. Роспуском парламента. Так произошло и в четверг, 2 октября, в украинском парламенте. Силы, которые называют себя демократическими, за день до возможного роспуска Президентом Верховной Рады Украины обнаружили давно небывалое единодушие и отменили почти все антипрезидентские законы, принятые усилиями БЮТ, ПР и КПУ ровно месяц назад.

Тем самым был сделан важный шаг на пути к возобновлению почившей в Бозе 2 сентября демкоалиции, к которой должен имеет присоединиться теперь и фракция Блока Литвина. Закрывая пленарное заседание ВР, спикер Арсений Яценюк объявил о начале политических консультаций между тремя силами – БЮТ, НУ–НС и Блоком Литвина, но при этом не исключил возврата к предыдущему двучленному формату коалиции с учетом процесса голосования. Действительно, Блок Литвина не отдал ни одного голоса за законы, которые реабилитируют полномочия главы государства. Мол, мы не голосовали 2 сентября, когда принимались “антиющенковские” законы, – так почему должны теперь отменять то, что наголосовал БЮТ? Пусть сам отменяет.

Хотя определенная логика в этом публичном заявлении Литвина присутствует, однако завсегдатаи парламентских кулуаров утверждают, что причины такого индифферентного поведения фракции БЛ в зале заседаний ВР являются более прозаичными. Просто Владимир Михайлович очень хотел подобно Александру Морозу и Ивану Плющу получить гордый титул „дважды спикера”. Но потенциальные союзники по коалиции наотрез отказали экс-главе Администрации Президента Кучмы. Еще бы, спикер по новой Конституции в случае чего примет на себя полномочия Президента. А здесь еще с самолетами главы государства всевозможные пакости случаются…

По конфиденциальной информации, Литвину было предложено ограничить свои амбиции аграрным блоком правительства и несколькими „вкусными” парламентскими комитетами. А когда знаток творчества американского политолога Каротерса продолжил настаивать на своем, ему наглядно продемонстрировали, что способны управиться с серьезными проблемами и без третьих сил.

Правда, за отмену нового закона о всенародных референдумах почему-то упрямо набиралось лишь 225 голосов. Один бютовский голос все время куда-то пропадал. Как правило, в таких делах случайности является неслучайными. Не приберегает ли Юлия Владимировна на будущее возможность именно на референдуме „порешать” вопрос с НАТО и втором государственном языке, которые так милы двуединому сердцу Путина–Медведева? А оно в последнее время зачастую бъется в унисон с фирменным сердечком БЮТ.

А что касается способности БЮТ и НУ–НС устроить вдвоем полюбовно все вопросы с коалицией, – то она никоим образом не является очевидной. Ведь Президент от сегодняшних голосований мягко говоря не в восторге. Ющенко на пресс-конференции во Львове выразил опасения, что отмененные сегодня парламентом законы могут быть приняты опять. Казалось, он должен был бы получить удовольствие от того, что последствия „переворота” 2 сентября почти ликвидированы. Но доверия к заявлениям Президент теперь, по его же словам, не чувствует. Нет никакой гарантии, что, например, через 10 дней данные отмененные законы не будут опять приняты. Ющенко назвал это “политическим шарлатанством” и отметил, что ему такая политика надоела. Потом пригрозил: если политические консультации не завершатся в установленный срок, он воспользуется своим конституционным правом роспуска парламента.

Следовательно, Президент не только не отказался от мысли о роспуске ВР, но и публично объявил о своем намерении поступить именно так. Хотя, напомним, Основной Закон дает ему право разогнать парламент, но не обязывает это право реализовать. Политические мотивы Ющенко понять нетрудно: в случае успеха переговоров Юлия Владимировна получит подконтрольную ей коалицию, примет бюджет-2009, осуществит масштабные социальные выплаты, завоюет большое количество электоральных очков, потопчется по Президенту в информационном поле, выставит себя героиней, которая дала Украине более дешевый (хоть все равно и не дешевый!) газ, – и весной рванет на президентские выборы так, что ее не догонит уже никто. Потому единственно приемлемый для Ющенко вариант – организовать выборы и сделать все, чтобы на них не было предусмотренной законом для внеочередных выборов 50%-й явки. Это едва ли не единственный шанс удержаться при власти.

Потому совсем не исключено, что Ющенко „изымет” из коалиции полностью подконтрольных себе депутатов под любыми предлогами. Например, депутаты эти Юле больше не верят, не дождались заявления относительно Грузии, протестуют против референдума о НАТО и тому подобное. В такой ситуации судьба коалиции имеет все шансы оказаться в руках Владимира Литвина и его фракции, которая должна будет „перекрыть” количественно неподписантов из НУ–НС. И тогда он получит сказочные возможности для торгов как минимум на две стороны. Хотя инстинкт самосохранения должен был бы сработать: поговаривают, что Василий Хмельницкий снял Литвина с финансирования, и у него в настоящее время просто нет средств на выборы. Потому лучше выторговать еще министра и пару комитетов – да и получать дивиденды со своей „золотой акции”.

Тем более, что для Тимошенко вариант с подконтрольной демкоалицией выглядит куда лучше: нет рисков неявки розчарованих избирателей на досрочные гонки; избиратели убеждаются, что Юлия Владимировна ни с какой ПР не снюхалась; есть время принять бюджет и осуществить социальные платежи; материальные и административные рычаги сохраняются в руках до самого „часа Ч”.

Но все это – сугубо рациональные аргументы. А они, как известно, в украинской политике часто не работают. Вот Литвин фактически обозвал вчера руководство фракции НУ–НС „политической шпаной”. А сегодня степенный мужчина из ПР громко кричал не менее степенному дяденьке из НУ-НС, что у того „энурез с детства”. Ну, как дети, ей-богу...

Николай Писарчук