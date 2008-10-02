Новый поворот в политическом противостоянии в Украине

БЮТ принимает все ультимативные условия " НУ-НС" для создания коалиции трех. Об этом накануне неожиданно заявила премьер-министр Юлия Тимошенко.

И объяснила, что не хочет дать оснований для уничтожения демократической коалиции, измены Украине и досрочных выборов.

В искренности премьера Виктор Ющенко хочет убедиться уже сегодня, когда БЮТ в парламенте должен отречься от решений, принятых в сентябре вместе с Партией регионов. Иначе перевыборов не избежать, предупреждает глава государства.

А спикер Арсений Яценюк заявил - если у трех фракций на самом деле есть желание найти общий язык, то на все переголосования и возобновление коалиции понадобиться всего 15 минут.

ICTV