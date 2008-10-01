Еханурову не нужен ракетный крейсер «Україна»

Министерство обороны считает нецелесообразным содержание ракетного крейсера «Україна» в составе Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции заместитель министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО.

«Корабль такого класса нам не нужен», - сказал он.

По его словам, украинским Военно-Морским силам нужны корабли класса «Корвет». В.ИВАЩЕНКО отметил, что крейсер «Україна» не может выполнять задачи, для которых он создавался, поскольку его ракетный комплекс непригоден для использования. Кроме того, по словам заместителя министра, потребность этого крейсера в горючем равняется потребности в горючем остальных кораблей ВМС Украины.

В.ИВАЩЕНКО также отметил, что каждый год государство тратит 1 млн. грн. на содержание этого крейсера. Он также сообщил, что специалисты Министерства обороны изучали вопрос относительно возможности продажи данного крейсера, но пока такой возможности они не нашли.

Кроме того, заместитель министра обороны сообщил, что на сегодня в связи с тем, что некоторая часть оборудования крейсера вышла из строя, специалисты оценивают его готовность на 92-93%.

Справка УНИАН. Украина в 1993 году получила от России недостроенный ракетный крейсер «Україна», который свыше 20 лет строится в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Его техническая готовность составляет 96%. Неоднократные попытки продать крейсер России или третьей стороне были неудачными. На крейсере дважды формировался экипаж из состава ВМС ВС Украины и дважды расформировывался. Для окончательной достройки крейсера необходимо около 30 млн. долларов.

Экс-министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО ранее сообщал, что Минобороны на содержание крейсера «Україна» тратит ежегодно около 5 млн. грн. «Он не введен и не будет введен в боевой состав Военно-Морских Сил, да еще и забирает ресурсы, связанные с выполнением других заданий», - отмечал экс-министр.

6 июля с.г. действующий министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что Министерство обороны Российской Федерации сейчас рассматривает вопрос о покупке ракетного крейсера «Україна ».

Однако 20 августа он сообщил, что на переговорах по продаже России крейсера “Україна” пока отсутствует “какая-то конкретика”.

По мнению Ю.ЕХАНУРОВА, такому кораблю как “Україна”, который является однотипным с крейсером “Москва” ЧФ РФ, “в Черном море нечего делать, он должен работать в океане”, и поэтому подобный корабль нецелесообразен для Украины.