Откуда взялась утечка о ”втором государственном”?

После вчерашнего заседания Кабмина, во время которого журналистам раздали пресс-релиз о проекте программы правительства на 2006–2011 годы, появилась информация о том, что эта программа предусматривает признание русского языка вторым государственным. В частности, в разделе гуманитарной политики отмечалось, что правительство направит свою деятельность на «последовательное отстаивание свободы в выборе языка общения и обучения, признания русского языка вторым государственным языком в Украине».

Так был ли проект программы правительства, в котором Партия регионов задекларировала инициативу по введению второго государственного языка? Мнения экспертов…

Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований «София»: ВСЕ ПОПЫТКИ ОБСУЖДАТЬ ПРОГРАММУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ПРОВОКАЦИЕЙ

Все попытки обсуждать сейчас программу правительства являются ничем иным, как провокацией. Потому что программы как таковой не существует. Программа появляется тогда, когда она утверждена. Обсуждать черновики, записки, тем более черновики и записки, которые отсняты при непонятных обстоятельствах телекамерой, напоминает кампанейщину. Я вполне допускаю, что при подготовке проектов текстов, которые сейчас обсуждаются в правительстве, разные горячие головы в Кабмине могли совать в него, исходя из своих убеждений или желаний самые разные позиции, включая языковой вопрос. Но до тех пор, пока проект программы правительства не будет внесен в парламент и не утвержден, говорить о наличии программы с положением о втором государственном не только некорректно, но и политически опасно. Это обычное раздувание кампании.

Будет ли правительство включать упомянутый вопрос в программу? Конечно же, нет. Оно не имеет права включать вопрос, поскольку он находится вне пределов компетенции правительства. Сама постановка проблемы пребывает в компетенции Верховного совета и субъектов парламентской жизни как высшего законодательного органа. Вот если в парламент будет внесен текст, в который будет заложен этот пункт, тогда это может стать предметом серьезного политического мониторинга и оцениваться как подготовка работы правительства к подобному шагу.

Но, повторюсь, мы сможем об этом говорить, когда получим окончательный текст проекта программы. Но, думаю, даже если горячие головы в черновиках и записках чего-то засунут туда по языку, то руководство правительства и лидеры коалиции вряд ли выйдут за рамки Универсала. А в Универсале позиции о статусе второго государственного языка просто нет.

Владимир Маленкович, политолог: ПУНКТА О ВТОРОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ В ПРОГРАММЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ БУДЕТ

Я думаю, что надо проверять пресс-релизы перед тем, как давать журналистам. И тем более не стоило включать этот пункт в пресс-релиз, потому что это вызывает скандал – и на фоне решений об ограничении полномочий Президента это создает напряженность.

На самом деле ничего реально страшного не происходит ни для тех, кто хочет усилить русский язык, ни для тех, кто такого усиления боится. Полагаю, пункта о втором государственном не будет в программе правительства. Собственно, Азаров это уже сказал. В правительстве есть не только Партия регионов, есть социалисты, которые будут готовы идти только на более компромиссный вариант для апологетов русского языка. И поэтому я нисколько не сомневаюсь, что в самой программе будет пункт о русском языке в другой формулировке. Скорее всего, речь будет идти о том, что государственный язык один – украинский. А правовой статус русского языка как языка меньшинства будет закреплен законом, в рамках ратифицированной нами европейской хартии. Такая формулировка может стать частью правительственной программы и вполне может быть реализована.

У Президента есть право, и он может наложить вето и на такой компромиссный закон. Но в его принятии нет ничего страшного.

Вадим Карасев, президент Института глобальных стратегий: КАК БЫ УТЕЧКОЙ ИНФОРМАЦИИ «РЕГИОНЫ» ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЕРНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ

Не исключено, что подобной как бы утечкой информации Партия регионов демонстрирует верность своим избирателям. Но правового механизма ввести второй государственный язык у правительства нет. Вряд ли руководителям Кабмина удастся собрать триста голосов, чтобы преодолеть вето Президента на законопроект о втором языке. Этот скандальчик, своего рода пиар-ход двоякого употребления, для своего избирателя – с одной стороны, и для России – с другой стороны. Газовый вопрос не теряет своей актуальности, и поэтому Кабмин демонстрирует России: мы делаем все для усиления русского, а вот получится ли – посмотрим. Можно серьезно заговорить о конфронтации Президент – премьер, если «Регионы» начнут собирать триста голосов для преодоления его вето. Но мы должны понимать: сегодняшние политические силы работают в другой реальности. Для того чтобы не потерять управляемого избирателя, «Регионы» постоянно должны держать в руках морковки и пряники. Результат не важен. Важны стимулы, чтобы избиратели видели: Кабмин старается реализовать свои обещания. И видно, что Кабмин уже не является техническим органом. Этот случай демонстрирует: правительству важно настроение электората, и они готовы корректировать программу, чтобы не потерять расположения своих избирателей.

Маша Мищенко