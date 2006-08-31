Пинзеник опровергает заявления Азарова о дефиците бюджета

Лидер партии "Реформы и Порядок", экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК в эфире телеканала "1+1" опроверг заявления своего преемника в правительстве Николая АЗАРОВА относительно исполнения государственного бюджета, сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП.

"Мы семь месяцев перевыполняли доходы бюджета, то есть мы обеспечили финансовыми ресурсами выполнение всех обязательств бюджета. И дефицит бюджета меньше, чем мы рассчитывали. Мы получили за семь месяцев на 600 миллионов больше, чем было предусмотрено нашим планом. А те заявления, которые постоянно звучат, – очевидно, речь идет о подготовке граждан к тому, что возобновлением налоговых льгот для "избранных" в бюджете правительство собирается сделать проблемы", – сказал Виктор ПИНЗЕНИК.

Он также заметил, что в результате внедрения налоговых льгот "потери бюджета будут 12,5 млрд. грн.".

Как сообщал УНИАН, 22 августа первый заместитель министра финансов Вадим КОПЫЛОВ заявил, что Государственная налоговая администрация Украины из-за проблем со сбором и возмещением налога на добавленную стоимость может недособрать в государственный бюджет около 5 миллиардов гривен.

20 августа первый вице-премьер-министр, министр финансов Н.АЗАРОВ в интервью российскому информационному агентству "ИТАР-ТАСС" заявил о желании нового правительства возместить потери инвесторам, вложившим в свободные экономические зоны и утратившим налоговые льготы в 2005 году.

Н.АЗАРОВ считает, что решение Кабмина Ю.ТИМОШЕНКО ликвидировать специальные экономические зоны и территории приоритетного развития, а также технопарки под предлогом борьбы с мошенничеством было абсолютно ошибочным. "Сами по себе эти механизмы не могут быть инструментами для воровства, это – инструменты», - акцентировал первый вице-премьер. По его мнению, «все зависит от того, кто эти инструменты использует». «Мы давали гарантии инвесторам, что они придут и будут пользоваться определенными льготами. Они пришли, вложили средства, но как только они это сделали, государство отменило эти льготы", - заявил Н.АЗАРОВ.

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Пинзеник опровергает заявления Азарова о дефиците бюджета

Киев. 31 августа. УНИАН. Лидер партии "Реформы и Порядок", экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК в эфире телеканала "1+1" опроверг заявления своего преемника в правительстве Николая АЗАРОВА относительно дефицита государственного бюджета, сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП.

"Мы семь месяцев перевыполняли доходы бюджета, то есть мы обеспечили финансовыми ресурсами выполнение всех обязательств бюджета. И дефицит бюджета меньше, чем мы рассчитывали. Мы получили за семь месяцев на 600 миллионов больше, чем было предусмотрено нашим планом. А те заявления, которые постоянно звучат, – очевидно, речь идет о подготовке граждан к тому, что возобновлением налоговых льгот для "избранных" в бюджете правительство собирается сделать проблемы", – сказал Виктор ПИНЗЕНИК.

Он также заметил, что в результате внедрения налоговых льгот "потери бюджета будут 12,5 млрд. грн.".

Как сообщал УНИАН, 22 августа первый заместитель министра финансов Вадим КОПЫЛОВ заявил, что Государственная налоговая администрация Украины из-за проблем со сбором и возмещением налога на добавленную стоимость может недособрать в государственный бюджет около 5 миллиардов гривен.

20 августа первый вице-премьер-министр, министр финансов Н.АЗАРОВ в интервью российскому информационному агентству "ИТАР-ТАСС" заявил о желании нового правительства возместить потери инвесторам, вложившим в свободные экономические зоны и утратившим налоговые льготы в 2005 году.

Н.АЗАРОВ считает, что решение Кабмина Ю.ТИМОШЕНКО ликвидировать специальные экономические зоны и территории приоритетного развития, а также технопарки под предлогом борьбы с мошенничеством было абсолютно ошибочным. "Сами по себе эти механизмы не могут быть инструментами для воровства, это – инструменты», - акцентировал первый вице-премьер. По его мнению, «все зависит от того, кто эти инструменты использует». «Мы давали гарантии инвесторам, что они придут и будут пользоваться определенными льготами. Они пришли, вложили средства, но как только они это сделали, государство отменило эти льготы", - заявил Н.АЗАРОВ.