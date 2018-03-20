Осуждение Лазаренко - удар по Тимошенко?

После вынесения довольно сурового приговора Павлу Лазаренко американским судом в украинских и мировых СМИ появились много информационных и аналитических материалов. Еще бы. Речь идет об одном из самых громких уголовных дел десятилетия, о сотнях миллионов долларов, о вымогательстве и взяточничестве человека, который был главой правительства 50-миллионной страны. В этих материалах, как правило, анализируют, сколько денег Павла Ивановича на оффшорных счетах остались не обнаружены, сколько лет заключения и миллионов долларов штрафа ему скостят его прекрасные адвокаты мирового класса, как чувствуют себя в этих тяжелых условиях его молодая жена и маленький ребенок, пишут о лишении Павла Ивановича областного депутатства и т. п.

В то же время обозреватели обращают внимание на еще один аспект приговора калифорнийской Фемиды: осуждение Павла Лазаренко - ощутимый политический удар по Юлии Тимошенко.

В сознании миллионов граждан Украины Лазаренко та Тимошенко сплелися в одну неразрывную пару. И достаточно нескольких грамотных информационных сливов, чтобы востановить этот образ в общественном сознании.

Вот пример. В марте этого года в интервью одном из интернет-изданий Павел Лазаренко обвинил Генеральную прокуратуру Украины в фальсификации материалов по уголовному делу о якобы получении им взяток от тогдашней главы компании ЕЭСУ во второй половине 90-х годов. Вот цитата: „Я десятки раз обращался в офис генерального прокурора Пискуна: вы обвиняете меня во всех смертных грехах, но дело по ЕЭСУ и Юлию Тимошенко закрыто еще 21 января 2005 года. Почему же в Украине мне до сих пор инкриминируют причастность к каким-то сомнительным операциям „Единых Энергосистем? Если против одного из так называемых „сообщников” дело закрывают, а против другого - продолжают так называемое „следствие”, то как это называется?”

Действительно, украинская прокуратура много лет квалифицировала Лазаренко и Тимошенко как „сообщников”, и даже уголовное дело называлось „дело Лазаренка-Тимошенко”. Еще 4 сентября 2003 года Пискун (находившийся тогда в первой генпрокурорской „ходке”) сообщил о том, что ГПУ завершила расследование и направила в суд часть уголовного дела в отношении руководителей ЕЭСУ, гендиректором которой в 1997-1998 годах была депутат Ю.Тимошенко. Цитата: „Завершено расследование эпизодов большого уголовного дела в отношении бывшего премьера Украины Павла Лазаренко. Речь идет о перечислении руководителями ЕЭСУ многомиллионных сумм на заграничные счета Лазаренко. Следствием установлено, что Павел Лазаренко, будучи премьером, получал взятки от руководителей ЕЭСУ...”

Та же Генпрокуратура неоднократно называла и цифры злоупотреблений: убытки по делу составляли якобы 2 миллиарда 271 миллион долларов США, а Павлу Лазаренко от ЕЭСУ было дано взяток на сумму более чем 162 млн. долларов.

Правда, все это не помешало тому же Пискуну в январе 2005 года оперативно снять с Юлии Тимошенко все обвинения и закрыть дела против нее и других руководителей ЕЭСУ.

В ноябре 2005 года, когда как раз начиналась активная фаза парламентской кампании-2006, были обнародованы копии документа с реквизитами судебного дела „США против Лазаренко”. В нем прокуратура США якобы требует признания свидетельств Юлии Тимошенко как свидетельств необвиняемого сообщника по делу Лазаренко. Вот цитата из текста копии, подлинность которой так и не была никем подтверждена: «Тимошенко была сообщником как в сговоре по отмыванию средств, так и в схеме мошенничества. Акции Тимошенко и ее компаний специально приводятся в обвинительном акте и, хотя она не была обвинена как сообщник, правительство предоставило достаточно доказательств, чтобы показать, что она является участником преступного заговора и что ее свидетельства должны быть приняты в качестве показаний сообщника".

В еще одной незаверенной копии дела „США против Лазаренко” приводятся якобы свидетельства бывшего близкого компаньона Лазаренко Петра Кириченко (сдавшего своего шефа и ушедшего „в сознании” американским следователем). Вот цитата: „1998 году Кириченко встретился в Лондоне из Аксоем (номинальный директор компании United Energy International Ltd., какую контролировала Юлия Тимошенко), Тимошенко и Лазаренко. По словам Лазаренко, Тимошенко считала, что переплатила Лазаренко (более 50% от суммы своей прибыли, и она хотела возврата определенной суммы денег”. Эта цитата дала основания, в частности, депутату-коммунисту-“правдолюбцу” Ю.Соломатину поставить неприятный вопрос - кто был главным в паре „Лазаренко-Тимошенко”.

В свое время Юлия Тимошенко имела неосмотрительность заявить, что дело Лазаренко чисто политическое. Но приговор американского правосудия касается как раз чистого криминала. И ей еще наверное придется давать объяснение этих слов. Не реализовался самый выгодный для ЮВТ сценарий - выход Лазаренко на свободу из зала суда с зачетом отбытого наказания (о полном оправдании речь, конечно, не могла идти). Вынесен приговор со сроком заключения и суммой штрафа. И теперь эта крайне невыгодная тема „сообщники Лазаренко-Тимошенко” годами будет висеть над головой Юлии Владимировны. Ведь Лазаренко будет сидеть, а Тимошенко - нет.

Ну, а про возможные направления „доставания” ее в информационном пространстве уже говорилось. Автор надеется, что они станут „шпаргалкой” не для черных пиарщиков, а скорее для штаба Юлии Владимировны, которому, несомненно, придется искать информационное противоядие.

Николай Писарчук