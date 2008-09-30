Тимошенко едет в Москву наводить мосты?

В ходе визита 2 октября т.г. премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Москву подписание каких-либо документов о поставках природного газа в Украину не планируется.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве Украины.

«На сегодняшний день еще нет оснований для подписания каких-либо документов», - подчеркнул источник, отметив, что в ходе визита планируется провести переговоры о подготовке к заключению долгосрочного соглашения о поставках природного газа.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО 29 сентября высказала надежду, что ей удастся на этой неделе посетить Москву для подписания всех необходимых документов относительно дальнейших поставок газа в Украину.

Вместе с тем, она отметила, что рассчитывает на подписание этих документов до рассмотрения проекта госбюджета на 2009 год в первом чтении, которое назначено на 21 октября.

В свою очередь, пресс-служба Кабмина, анонсируя визит премьера, сообщила, что 2 октября в Москве планируется проведение встречи глав правительств Украины и Российской Федерации, а также переговоры правительственных делегаций относительно подготовки к заключению долгосрочного соглашения о поставках природного газа.

Напомним, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует, чтобы правительство немедленно начало официальные переговоры с Российской Федерацией относительно формирования цены на газ на 2009 год.

В Секретариате Президента Украины считают, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО посетит Москву для получения «политического благословения».