Крым: напряжение в украинско-российских отношениях нарастает

Жители Севастополя и остальной части Крымского полуострова поддерживают тесные связи с Москвой, и аналитики полагают, что Украина может распасться, если ее лидеры оттолкнут Россию

Бороздя просторы Черного моря на военном судне, представитель ВМФ России Игорь Дыгало повернулся к телекамерам. "Грязные – это украинские корабли, – отметил он с легкой ухмылкой. – Чистые – российские".

В условиях накаляющихся страстей Дыгало в этом месяце устроил для журналистов необычное посещение российского Черноморского флота, предоставив им беспрецедентный доступ к ракетному крейсеру "Москва".

Пресс-тур состоялся в момент, когда стратегически важная российская база оказалась в эпицентре нарастающего политического противостояния.

Обеспокоенное недавней войной России в Грузии, украинское правительство наложило новые ограничения на перемещение российских кораблей и предложило повысить арендную плату за пребывание флота.

Украинский президент назвал крымский полуостров, который исторически являлся частью России и большую часть населения которого составляют русские, самой опасной точкой страны из-за сепаратистских настроений.

Россия холодно ответила обещанием усилить свой военный флот в Черном море и охотно продемонстрировала журналистам огневую мощь кораблей, которые использовались при блокаде Грузии, а также напомнила миру о глубоких корнях России в этом своенравном украинском регионе.

"Военный бюджет будет пересмотрен таким образом, что мы сможем лучше использовать эти корабли и строить новые, – отметил Дыгало на борту "Москвы". – Отношение к международной ситуации, конечно, изменилось. Мы прекрасно понимаем, что Россия оказалась под давлением".

В этом тихом порту накалились страсти с тех пор, как бои в Грузии пролили свет на столкновение двух интересов – стремление России играть более значительную роль в бывших советских республиках и желание Украины вступить в НАТО. Война в Грузии настроила дружественное по отношению к Западу правительство против Москвы. Вместе с тем население Украины разделилось между приверженностью Западу и России.

Крым – это регион, дружественный России. Бывший советский лидер Никита Хрущев отдал полуостров Украине в те времена, когда общий флаг делал различие между двумя странами непринципиальным.

Многие жители Крыма уверяют, что прежде всего они русские, и лишь потом украинцы. Они рьяно сопротивляются стремлению Украины вступить в НАТО и негодуют из-за антимосковской риторики национальных лидеров и попыток правительства наводнить Крым украинским языком и культурой.

На фоне пророссийских настроений в Крыму аналитики предупреждают, что страна может развалиться, если киевские политики продолжат движение в сторону НАТО и Запада.

"Большинство угроз Украине исходят не снаружи, а изнутри, – отметил в Киеве политолог Владимир Корнилов. – Украина живет на своем собственном вулкане".

Критики обвиняют Черноморский флот в намеренном нагнетании страстей.

"Все антиукраинские, пророссийские блоки тесно связаны с Черноморским флотом, – заявил Мирослав Мамчак, седовласый лидер организации "Украинская община Севастополя". – Они борются против украинского языка. Они поддерживают сепаратистов".

Мамчак является редким в Крыму сторонником украинского национализма. По его словам, он получал угрозы расправы, и приверженцы России обклеили город листовками с его фотографией, обличающими его как изменника.

Представители Черноморского флота отрицают какую-либо политическую подоплеку. Но многие украинцы опасаются, что Москва подспудно разжигает сепаратистские настроения. Поступали сообщения, что Россия начала выдавать паспорта некоторым жителям. Представители России утверждают, что это не так.

Могущественный мэр Москвы Юрий Лужков, которому Украина запретила въезд из-за выступлений по поводу Крыма, заявил, что регион не относится к Украине.

У Москвы и Севастополя были тесные связи на протяжении долгого времени, и правительство Москвы строило школы и многоквартирные дома в этом украинском городе. Одна богатая школа украшена витражами с видами Москвы, а университет имеет связи с Московским государственным университетом.

Промосковски настроенные жители считают политическую организацию Мамчака частью "этноцида" Киева.

Здесь многие жалуются на обязательное изучение украинского языка в школах и его использование в СМИ и для публикации правительственных документов. Пророссийские лидеры также обвиняют украинское правительство в постепенном переселении людей в регион из других частей страны и в назначении прокиевских лидеров в правительство города.

"Быстрее, быстрее, быстрее, чтобы сделать всех украинцами, – заявила глава "Российской общины Севастополя" Раиса Телятникова. – Они хотят полностью отдалить нас от нашей исторической родины, России, в обмен на чужое государство... Они хотят изменить этнический состав и сломить дух Севастополя".

Со своими военными мемориалами и советскими наградами, все еще украшающими здание правительства города, сегодняшний Севастополь остается живым памятником СССР или, по меньшей мере, власти Москвы. Российские флаги реют в городе, памятник Екатерины Второй возвышается на главной улице, и русская речь слышна на каждом углу. В книжных магазинах очень мало книг на украинском. "Это язык государственных дел", – пожимает плечами продавец.

Несмотря на теплые отношения флота с местными жителями, политики в Киеве ясно дали понять, что российский флот могут попросить уйти по истечении срока аренды в 2017 году.

Однако у России другие планы. Присутствие здесь флота является неотъемлемой частью истории, утверждают российские военные. Российские корабли останутся на своем месте, твердят они.

"Ничто не мешает нам наращивать свои силы здесь, на украинской территории, – отметил контр-адмирал Андрей Баранов, заместитель командующего штаба флота. – Флот будет обновляться... Сюда будут приходить новые корабли".

На тихом обширном кладбище, которое спускается к морю, у подножия собора Николая Святителя покоятся останки примерно 60 тысяч российских солдат, погибших на Крымской войне в XIX веке и во Вторую мировую. У алтаря священники говорят об эмоциональной связи с поколениями моряков и об их нежелании поднимать украинский флаг.

Российские моряки и православные священники сидят вместе за длинным столом и опрокидывают водку стопку за стопкой, произнося при этом эмоциональные тосты. Кажется, что сценка взята из времен царизма.

"Запад содрогнулся 150 лет назад, когда Россия обнажила свой меч, и Черное море стало красным от крови", – произнес священник Игорь Бебин, встав и подняв рюмку водки высоко вверх.

"Это истинная правда. Как и то, что теперь, впервые за долгое время, меч России снова засверкал. Опасайтесь этого меча".

Русские чокнулись и выпили залпом.

Меган Стэк, Los Angeles Times

Инопресса