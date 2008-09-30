У Тимошенко вспомнили, как Кучма стал крупным демократом

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что новую Конституцию Украины будет легче принять накануне президентских выборов. Об этом он заявил в прямом эфире ICTV.

По его словам, “когда мы сможем стабилизировать ситуацию в парламенте, обеспечив стабильное юридическое большинство, то, я считаю, этот парламент будет способен принять Конституцию”. “Против Конституции выступают перед началом своей каденции, - заметил А.ТУРЧИНОВ. - Чем ближе время приходит к выборам, в том числе и к президентским, вспомните Леонида КУЧМУ – он тянул, тянул себе полномочия, а как только пришло время сдавать кресло, он стал крупным демократом и стал говорить о парламентской республике. Именно таким образом – чем ближе мы будем подходить к президентским выборам, тем легче может пройти конституционный баланс в парламенте”.