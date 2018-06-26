Вехи недели. Юбилей Независимости, беззаботный парламент и имитация в полиции

25-летие Украины прошло с эмоциональным подъемом, камертоном которого стал военный парад на Крещатике. В условиях продолжающегося гибридного противостояния с Россией продемонстрировать не столько военную силу, сколько боевой дух Вооруженных Сил жизненно необходимо. Организаторам парада это удалось в полной мере, и эту схватку Украина выиграла. Поэтому рассуждения о царапинах на асфальте от военной техники в контексте происходящего выглядят, мягко говоря, мелкими.

Петр Порошенко своим выступлением не испортил праздничной обедни, отметив, что Вооруженные Силы являются гарантом суверенитета нашей страны, а внешняя агрессия выступает в роли катализатора процесса формирования единой политической нации. Президент отдельно упомянул украинских патриотов на Донбассе и в Крыму, и этот посыл был правильным и уместным. Глава государства своим выступлением словно пытался задать тональность новом политическому сезону, жаль, что поняли это далеко не все.

Верховная Рада отмечала годовщину Независимости в произвольно-одиночном режиме, поскольку решение о проведении торжественного заседания в сессионном зале не было принято. После этого не стоит удивляться низкому авторитету слуг народа у своих избирателей. Отрадно знать, что Андрей Парубий в предпраздничный день дал показания в Генеральной прокуратуру по делу о событиях на ЕвроМайдане и считает возможным объявить нынешнюю Украину правопреемницей УНР, но этого как-то немного для законодателей в парламентско-президентской республике.

Юлия Тимошенко продемонстрировала завершение летнего отдыха в эфире одного из телеканалов эффектной внешностью и привычной риторикой. Лидер «Батькивщины» известна умением ловить тренды, поэтому о «продолжении независимости» заговорила и она, как и о неизменной для Юлии Владимировны тарифной теме. Обществу, полагаю, было бы интереснее услышать внятное объяснение Тимошенко по поводу позиции Надежды Савченко, но оно не прозвучало.

Тема электронного декларирования доходов чиновников поставлена на паузу решением НАПК на неделю закрыть доступ к сайту, гневом премьер-министра Гройсмана по поводу происходящего и обещанием Петра Порошенко с 1 сентября обеспечить функционирование сайта в нормальном режиме. Да и нашлась более резонансная тема.

Случившееся в Кривом Озере, где полицейские убили задержанного, продемонстрировало не только качественно новые подходы в реагировании МВД и руководства Новой полиции. Готовность прозрачно расследовать преступление полицейских делает честь их начальникам. Повторения Врадиевки трехлетней давности не будет, но от этого не становится более понятным, как и почему проводилась переаттестация правоохранителей и какой будет реакция МВД и НП на ухудшающуюся криминогенную ситуацию (тенденцию вынужден был признать и Арсен Аваков). Слишком сложной остается общественно-политическая ситуация в стране в целом, чтобы ведущие правоохранители могли позволить себе прикрываться исключительно патрульными полицейскими, позитивно воспринятыми в обществе.

Евгений Магда