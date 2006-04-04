Инвестиционный фонд ”Универсальный” поделится планами. Пресс-конференция в УНИАН

22:51, 04 апреля 2006
Политика
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В УНИАН состоится пресс-конференция  на тему: “Паевой инвестиционный фонд "Универсальный": новая возможность получения дохода". Участники пресс-конференции планируют обнародовать результаты деятельности паевого инвестиционного фонда «Универсальный» за 1 квартал 2006 года, обсудить широкий круг вопросов о прозрачности, рисках и препятствиях деятельности инвестиционных фондов  в Украине, а также рассказать о планах и целях ПИФ «Универсальный» на 2006 г. и прогнозах развития рынка институтов совместного инвестирования. В работе примут участие  -  глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Анатолий Балюк, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital, член Наблюдательного Совета ПИФ «Универсальный» Игорь Мазепа, вице-президент Универсальной инвестиционной группы, председатель Наблюдательного Совета ПИФ «Универсальный» Александр Павленко, президент Компании по управлению активами «Росан-Капитал» Анатолий Гурский  (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Участники пресс-конференции планируют обнародовать результаты деятельности паевого инвестиционного фонда «Универсальный» за 1 квартал 2006 года, обсудить широкий круг вопросов о прозрачности, рисках и препятствиях деятельности инвестиционных фондов  в Украине, а также рассказать о планах и целях ПИФ «Универсальный» на 2006 г. и прогнозах развития рынка институтов совместного инвестирования. В работе примут участие  -  глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Анатолий Балюк, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital, член Наблюдательного Совета ПИФ «Универсальный» Игорь Мазепа, вице-президент Универсальной инвестиционной группы, председатель Наблюдательного Совета ПИФ «Универсальный» Александр Павленко, президент Компании по управлению активами «Росан-Капитал» Анатолий Гурский  (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). 

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