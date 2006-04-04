Инвестиционный фонд ”Универсальный” поделится планами. Пресс-конференция в УНИАН

В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Паевой инвестиционный фонд "Универсальный": новая возможность получения дохода". Участники пресс-конференции планируют обнародовать результаты деятельности паевого инвестиционного фонда «Универсальный» за 1 квартал 2006 года, обсудить широкий круг вопросов о прозрачности, рисках и препятствиях деятельности инвестиционных фондов в Украине, а также рассказать о планах и целях ПИФ «Универсальный» на 2006 г. и прогнозах развития рынка институтов совместного инвестирования. В работе примут участие - глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Анатолий Балюк, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital, член Наблюдательного Совета ПИФ «Универсальный» Игорь Мазепа, вице-президент Универсальной инвестиционной группы, председатель Наблюдательного Совета ПИФ «Универсальный» Александр Павленко, президент Компании по управлению активами «Росан-Капитал» Анатолий Гурский (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Участники пресс-конференции планируют обнародовать результаты деятельности паевого инвестиционного фонда «Универсальный» за 1 квартал 2006 года, обсудить широкий круг вопросов о прозрачности, рисках и препятствиях деятельности инвестиционных фондов в Украине, а также рассказать о планах и целях ПИФ «Универсальный» на 2006 г. и прогнозах развития рынка институтов совместного инвестирования. В работе примут участие - глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Анатолий Балюк, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital, член Наблюдательного Совета ПИФ «Универсальный» Игорь Мазепа, вице-президент Универсальной инвестиционной группы, председатель Наблюдательного Совета ПИФ «Универсальный» Александр Павленко, президент Компании по управлению активами «Росан-Капитал» Анатолий Гурский (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).