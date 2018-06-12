Украинский интерес. Праздничные векторы, Дуда в Киеве и прагматичные турне

Конец августа для украинцев всего мира – хороший повод собраться в Киеве, чтобы обсудить перспективы исторической Родины. Петр Порошенко, выступая перед представителями украинской диаспоры, подчеркнул, что рассчитывает на их поддержку в деле европейской и евроатлантической интеграции. Президент убежден, что победить в нынешнем противостоянии с Россией возможно только путем изменений. Показательно, что и диаспорян, и представителей дипломатического корпуса глава государства призвал активнее противодействовать российской гибридной агрессии.

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, в МИДе будет создана специальная платформа для координации процесса освобождения украинских пленных и заложников. Шеф внешнеполитического ведомства уверен, что Украина получит безвизовый режим с Европейским Союзом в течение нескольких ближайших месяцев. Правда, конкретики в этом вопросе за лето больше не стало. Да и завершивший свое пребывание в Киеве представитель Европейской Комиссии Ян Томбиньский напомнил, что для этого необходимо в полном объеме запустить электронное декларирование доходов. Вообще Томбиньский был не слишком дипломатичен в своем прощальном интервью, словно выплеснув накопившееся за годы работы в Украине.

Заодно стоит отметить, что и МВФ не стал включать в повестку дня своего августовского заседания вопрос о предоставлении Украине очередного транша кредита. Хотя ситуация выглядит не критичной, затягивание с получением денег негативно влияет на имидж Украины. Впору подключаться нашим стратегическим партнерам из Вашингтона, в прочности отношений с которыми выразил уверенность Петр Порошенко.

Польский президент Анджей Дуда прибыл в Украину для участия в праздновании Дня Независимости, и это выглядит весьма показательным жестом. Хотя после принятия польским Сеймом резолюции о признании событий 1943 года на Волыни «геноцидом» прошел всего месяц, польского президента приняли как дорогого и желанного гостя. Он не только принимал участие в праздничных мероприятиях, но и выступил перед украинскими послами. В своей речи лидер Польской Республики не только демонстрировал дружеское расположение к Украине, но и демонстрировал амбиции главы государства, претендующего на лидерство в Центральной и Восточной Европе. Кульминацией визита Дуды стало подписание им с Порошенко совместной декларации, в которой, среди прочего, выказывается готовность взаимодействовать на основании взаимного уважения и исторической правды. Осталось убедиться, что в польско-украинских отношениях возможны позитивные изменения.

Что касается российско-украинских отношений, то в них просвета не видно. Генеральная прокуратура Украины вручила подозрение группе граждан России, среди которых - министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и советник Путина Сергей Глазьев. Им, как и полутора десяткам российских военных инкриминируется организация гибридной войны в Украине. Следственный комитет РФ в ответ обвинил Степана Полторака и других украинских военных в нарушении законов ведения войны, не потрудившись объяснить, как это касается России. Путин же на следующий день после парада на Майдане украинских войск распорядился проверить боеготовность российских подразделений, продолжив тем самым войну нервов с Украиной.

Любопытно отметить, что обмен юридическими «любезностями» прошел на фоне затухания крымской провокации с «украинскими диверсантами». Похоже, она была придумана для манипулирования нормандским форматом. На уходящей неделе и Франсуа Олланд, и Ангела Меркель отметили, что ситуация на Донбассе не ухудшается. Свое телефонное общение с Путиным они договорились продолжить лично в начале сентября во время саммита G-20, на что в Украине отреагируют новой порцией «зрады».

Хотя украинского представителя на саммите «Большой двадцатки» не будет, ситуация в нашей стране, по мнению Павла Климкина, будет активно обсуждаться участниками саммита. Ангела Меркель отправится в Китай после масштабного европейского турне, во время которого она зондировала грунт и настроения в Европейском Союзе после Brexit. В Старом Свете и Малой Азии побывал и Джо Байден, подтвердивший гарантии безопасности странам Балтии, попытавшийся найти общий язык с Реджепом Эрдоганом и назвавший «Северный поток-2» «плохим выбором для Европы».

Евгений Магда