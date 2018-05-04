Репортаж с косой на шее

Особенности создания коалиции по Тимошенко

Хотя политический кризис в Украине продолжается, первые политические дивиденды уже получены. Юлия Тимошенко, вращающаяся в межвикторианском пространстве, подтвердила статус наиболее активного политика страны. Осталось совсем немного – выйти из кризисной ситуации победителем.

Пресс-конференции и брифинги премьера тем временем все больше превращаются в моно-спектакли. С металлом в голосе премьер расставляет акценты так, словно сама Мельпомена скромно маячит в уголке правительственного пресс-зала. Безапелляционными заявлениями на актуальные темы Юлия Владимировна умело примеряет на себя образ хранительницы очага демократической коалиции, подчеркивая, что ведомая ею политическая сила не покидала коалицию (читай – не предавала избирателей). Наверное, многие бютовским избирателям эта позиция по душе. К образу страдалицы за коалицию Тимошенко дозировано и неспешно добавляет черты Немезиды, призывая продемонстрировать список депутатов фракции НУ-НС, проголосовавших за выход из коалиции. Продолжение кризиса приведет к тому, что лидер БЮТ начнет называть имена «врагов народа».

Пока же главным оппонентом коалиции назван Виктор Ющенко. За время совместной политической деятельности Юлия Владимировна неплохо изучила своего попутчика, и теперь умело прохаживается острыми каблучками по больным мозолям. Чего стоит хотя бы последнее заявление о рейтинге Ющенко, который можно поднять исключительно домкратом. Порой кажется, что Тимошенко нарочно провоцирует Президента, располагая планом действий на случае запуска президентской командой силового сценария развития событий. Не стоит забывать, что политические кризисы для премьера сродни питательной среде, в которой она получает новые силы для продолжения борьбы.

Публичная критика президентских действий неплохо сочетается с подрывной работой в рядах блока «Наша Украина – Народная самооборона». Можно сказать, что как пропрезидентская политическая единица он перестал существовать, и с недавних пор глава государства может рассчитывать приблизительно на 40 депутатов из НСНУ, «Единого Центра» и Украинской народной партии. Остальные члены НУ-НС поддерживают воссоздание коалиции с БЮТ на условиях лидера «сердечников». Вслед за Юрием Луценко и Давидом Жванией на поиски премьерской благосклонности отправились другие политики, еще вчера внимавшие президентским призывам. Обывателя мало интересует численность партий, председатели которых подвергают остракизму Вячеслава Кириленко за нежелание искать общий язык с БЮТ. Куда эффектнее сам факт антипрезидентского бунта. На этом фоне сближение Виктора Ющенко с «Нашей Украиной» приобретает характер спасательной операции – гаранту Конституции пришлось смирить гордыню и вернуться к бывшим соратникам, чтобы одновременно приободрить их и использовать в качестве опоры.

Как и полагается приличной даме, отстоявшей согласно тогдашнему статусу немало часов на революционном Майдане, Юлия Владимировна отрицает факт политического романа с Виктором Медведчуком. Даже наоборот – демонстрирует праведный гнев в ответ на вопросы о формате их сотрудничества. Впрочем, отрицать очевидные и известные на Печерских холмах вещи становится все сложнее. Виктор Владимирович приобретает все более выпуклые черты «серо-сердечного кардинала», а леди Ю получает в обмен немалые связи и полезные советы последнего руководителя администрации Кучмы.

В контексте ситуативного (на словах) и прагматичного по сути сближения БЮТ и Партии регионов интересен один момент. Для «сердечников» юго-восток страны до сих пор оставался неизведанной электоральной территорией, где даже после появления Юлии Владимировны в эфире телеканала «Украина» в футболке «Шахтера» ловить было нечего. Но время идет, принят закон о повышении престижности шахтерского труда, речь заходит о приватизации шахт, выгодной хозяевам Донбасса. Это только кажется, что Тимошенко все еще расшатывает высокий и глухой забор, огораживающий электоральный заповедник Виктора Януковича, но никто не даст гарантию, что по Донбассу уже не курсируют группы политических квартирьеров от БЮТ. Переговоры с регионалами могут выступать в роли прикрытия для попытки организовать предвыборное агитационное нашествие, благо Юлия Тимошенко никогда не была замечена в приверженности национализму. И днепропетровское происхождение лидера «сердечников» может очень даже пригодиться. Если верить секретарю СНБО Раисе Богатыревой, то ее исключение из Партии регионов произошло с подачи Тимошенко. Нетрудно догадаться, что политическому лицу Рината Ахметова придется создавать собственный предвыборный проект, размывая тем самым позиции регионалов и объективно играя на руку действующему премьеру.

До последнего времени Юлии Владимировне удавалось добиваться все больших успехов, наращивая парламентское представительство блока своего имени. Похоже, неудача на столичных досрочных выборах не охладила горячие головы в стане БЮТ. Информированные источники утверждают, что доверенные лица рисуют леди Ю перспективу получить порядка 40% голосов в случае проведения досрочных выборов. В украинских реалиях такой результат позволит максимально приблизиться к самостоятельному формированию парламентского большинства. На фоне того, что президентский секретариат сосредоточился на доказательстве недоговороспособности Тимошенко, проведение внеочередных выборов может стать меньшим злом. Пока же позволим себе опровергнуть Виктора Януковича, заявившего, что теперь без регионалов ни одна коалиция не может быть создана. На самом деле коалиционное строительство невозможно без участия БЮТ, и лидер блока всерьез подумывает о минимизации числа партнеров, с которыми необходимо договариваться.

С начала сентября Юлия Тимошенко доказала, что умеет громко и убедительно называть белое черным, готова торпедировать позиции партнеров ради укрепления собственных позиций, не боится входить в одну реку дважды и неукротимо стремится к наращиванию собственных полномочий. Эти действия вызывают логичные опасения украинского политикума, отвыкшего за 4 года от авторитарных тенденций в исполнении претендента на лидерство в стране. Утешение может быть только в одном: трудно представить себе объем власти, который мог бы полностью удовлетворить амбиции Юлии Владимировны.

Евгений Магда