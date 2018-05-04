Даешь больше двух пар носков на год!

Лидер Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук ответил на вопросы агентства УНИАН

Мирослав Ильич, вы утверждаете, что правительство не выполняет обязательства по трехстороннему Генеральному соглашению, подписанному Кабмином, работодателями и профсоюзами. Заявляете и о претензиях к проекту бюджета на 2009 год. В чем их суть? Если говорить о бюджете, то правительство не выполняет свои обязательства относительно уравнивания с 1 января 2009 года минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Это требование зафиксировано в Генеральном соглашении, где четко сказано: минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума. А проект госбюджета-2009 содержит хитрую формулировку: декларируется, что минимальная зарплата должна быть на уровне прожиточного минимума, а цифры свидетельствуют о другом. Так, с первого квартала следующего года прожиточный минимум составит 723 гривны, а минимальная зарплата, обратите внимание, – 630 гривен, но реальный оклад, мол, должен начисляться работнику на уровне, не меньшем, чем установленный прожиточный минимум. Такие двойственные формулировки означают, что правительство отдает вопрос минимальной зарплаты на откуп работодателей. Им как бы рекомендуется выплачивать зарплату не ниже 723 гривен, хотя закон обязывает их только к 630 гривнам.

Второй момент – прожиточный минимум, указанный в бюджете, не соответствует потребностям реальной жизни, он занижен. Что такое 723 гривны в месяц при ежедневном росте стоимости жизни! Методика расчета прожиточного минимума, которой пользуется Кабмин, просто смешная: две пары носков на год или одно женское пальто на 8 лет! Мы принципиально не согласны с таким подходом. Тем более, по нашим расчетам реальный прожиточный минимум сегодня по разным городам составляет от 1450 до 1870, а в среднем – 1660 гривен.

Мы вообще предлагаем отойти от такого понятия как прожиточный минимум и взять за основу европейские стандарты, где по отраслям существует среднестатистическая заработная плата, и она же является минимальной. А в Украине все расчеты по социальным выплатам основываются на размере прожиточного минимума.

При этом правительство Юлии Тимошенко само нарушает закон об этом минимуме, который в свое время инициировался БЮТом и был принят. Так, по закону каждый месяц 20-го числа размер прожиточного минимума должен публиковаться и все социальные выплаты, пенсии должны пересчитываться соответственно. На самом деле, лишь один раз в июне этого года его уровень был поднят с 605 до 607 гривен. Именно на столько, составляя потребительскую корзину, правительство «реально» оценило уровень инфляции и рост цен на основные товары и продукты питания. Естественно, мы с этим не согласны. Поэтому мы сформировали требования к правительству, будем их предъявлять и добиваться от власти и работодателей выполнения Генерального соглашения.

Вы рассчитываете, что правительство примет ваши требования? Если они не будут удовлетворены, мы проведем предварительную забастовку, будем пикетировать органы исполнительной власти всех уровней. Не поможет – предварительная перерастет в общенациональную.

Знаете ли, очень обидно, когда власть говорит, что беспокоится о народе и выполняет взятые обязательства. Сегодняшний пример очень показателен: мы требуем, чтобы они выполнили хотя бы то, что сами подписали. Подписывая Генеральное соглашение, мы заранее понимали, что заложенные в нем условия не соответствуют требованиям жизни. Тем не менее, профсоюзы начали вести диалог, пошли на уступки, зная, что сегодня тяжелое положение в экономике, что она привязана к мировым экономическим тенденциям, мы понимали бюджет нашего правительства. Но мы не понимаем, когда подписываются минимальные обязательства и даже они не выполняются.

Чем вы это объясняете? Тем, что власть у нас безответственная – как законодательная, так и исполнительная. И формально она даже не удосуживается что-либо объяснять людям. К сожалению, в Украине к народу относятся лишь как к электорату. Сегодня уже пошли процессы, связанные с президентскими выборами, и все подчинено этому. Потому и политика в социальной сфере выстроена на «подачках», которые не стимулируют человека к профессиональному росту. Она такова, что мы превращаемся в страну льготников. Когда молодым специалистам после вуза предлагают по 600-800 гривен, которые они могут, не работая, получать и на бирже труда. В результате мы имеем дефицит квалифицированной рабочей силы, отток профессионалов из страны, стагнацию экономики. Потому что мы инвестируем не в создание рабочих мест, а сами провоцируем армию безработных. А зачем молодому специалисту работать, если ему не гарантируются ни нормальные условия труда, ни безопасность на производстве, ни достойная зарплата? Я уже не говорю о социальном пакете, доступном отдыхе и спортивном досуге.

Но если бы власть чувствовала сильное давление профсоюзов, наверняка бы она к вам прислушивалась… Увы, на сегодняшний день в профсоюзах нет консолидированной позиции – есть те, которые принципиальны, но есть и те, кто «подыгрывает» государству. А нет единства – нет и путей добиться от власти выполнения ее обязательств. Она же кивает: мол, вот эти профсоюзы со всем согласны, а вы – те, кто не согласны, – не являетесь большинством. Власти очень выгодно, чтобы профсоюзы были бутафорскими, чтобы они поддакивали и соглашались со всем, что им диктуют.

Поэтому, только объединив все профсоюзы в единый кулак, можно занять солидарную позицию и серьезно апеллировать к власти. Однако, удастся это объединение или нет, мы уступать не намерены, потому что только так люди увидят, кто работает, защищает их интересы, а кто «отсиживается в кустах».

Как же бороться с разобщенностью профсоюзов, с теми, кто «подыгрывает» власти? Активной работой с теми, кто «не подыгрывает». А остальным уже ничего не останется, как к нам присоединятся. Иначе народ поймет, что такие профсоюзы «на подпевках» у власти и работодателей. Те, кто живут по инерции, сегодня обществу просто не нужны. Зачем человеку платить членские взносы, если он не имеет от этого никакой отдачи, и при увольнении или другом случае не получает помощи от этой организации? Он просто теряет 1% от зарплаты, а на эти проценты в целом по стране содержится армия тунеядцев.

И как сделать «первички» активными, подтолкнуть профсоюзы к развитию на местах? Сегодня единственный способ – это четкие социальные программы, которые будут полезны каждому члену профсоюза и всему обществу. Нужно изменить приоритеты профсоюзной работы. В первую очередь профсоюзы должны обеспечивать правовую защиту своих членов, контролировать условия труда, технику безопасности, выполнение коллективных договоров и Генерального соглашения на каждом предприятии. Потребовать у работодателя социальный пакет, который предусматривает и качественный отдых, и занятия спортом, хорошее питание на производстве – это все забота профсоюза. Работник должен твердо знать, что если его попытаются незаконно уволить, то к дирекции завода придет председатель профкома и добьется справедливости. То же самое – если работник трудился внеурочно, профсоюз проследит, чтобы он получил соответствующие выплаты. Рабочий, за которым стоит активный профсоюз – это, прежде всего, человек с чувством собственного достоинства. Он знает свои права и умеет их защищать – работодатель вынужден его уважать.

Более того, профсоюз должен не только защищать работников в случае нарушения их прав, но и упреждать такие нарушения.

При этом ключевые критерии работы профсоюза – польза и прозрачность. Сегодня профсоюзы – одни из самых закрытых структур, тогда как всю свою деятельность они должны освещать в средствах массовой информации. И на предприятии люди должны быть в курсе: чем занимается профактив, сколько он принял людей, что он сделал для них, куда деваются профсоюзные деньги?

Почему на Западе профсоюзы так сильны? Потому что они занимаются своим делом. При малейшем нарушении прав наемных работников, они всю страну выводят на улицу. И государство сразу реагирует. Меня, например, очень удивляет то, как в Украине многие профсоюзы борются за повышение тарифов – на транспортные услуги, например. Они защищают интересы работодателей, а не зарплату своих же членов! То есть бизнес использует профсоюзы для борьбы с собственным народом или с властью: давит на власть для того, чтобы поднять тарифы для народа, при этом обещая поднять заработную плату. Дело профсоюза – бороться за повышение заработной платы, а не стоять под стенами органов власти и требовать повышения тарифов, отстаивая интересы работодателей отрасли.

А есть еще и дельцы, которые умудряются использовать профсоюзы в рейдерских захватах собственности. Это вообще позор и абсурд.

И что должно произойти, чтобы эта ситуация изменилась? Во-первых, необходима стратегическая программа развития профсоюзного движения. Также нужно изменить само сознание людей, руководящих профсоюзами, по большому счету это вопрос обновления кадров.

Еще один ключевой момент – профсоюзам обязательно нужно дать право законодательной инициативы. Мы уже 6 лет не можем принять Трудовой Кодекс, потому что нынешняя Верховная Рада – это практически сборище работодателей, нуворишей, которые не будут ставить себе палки в колеса.

Посмотрите, с какими сложностями принимался закон о престижности шахтерского труда! А что, разве в других сферах – сельском хозяйстве, образовании, медицине – у нас сегодня легко работать? Разве труд людей, условия работы, зарплата в других отраслях в лучшем положении? До тех пор, пока не будет создана адекватная законодательная база, а самое главное – пока она не будет исполняться, ситуация не улучшиться.

Есть вопросы и к качеству социальных законов, которые сегодня, как я уже говорил, стимулируют не работающих, а тунеядцев. Если человек – профессионал, то при добросовестной работе он должен получать высокую зарплату. А если человек хорошо работает и хорошо получает, то ему никакие льготы и подачки не нужны – он сам разберется, что купить и где лечиться. А у нас – порочная практика: сдельно-премиальная форма оплаты, когда начальство по собственному хотению раздает рабочим премии и надбавки. Вот и получается, что услужливым и лояльным заплатят, а принципиальным – нет.

И, заметьте, политики борются не за то, чтобы законодательно и системно закрепить права рабочих, а за то, чтобы был повод сказать: «Я ж вам льготу дал! Я ж вам поднял на 20 гривен зарплату! Кланяйтесь! Голосуйте!»

Но для достижения целей, о которых вы говорите, прежде всего, нужна эффективная реорганизация самих профсоюзов. И не только для диалога с политиками. Сегодня многие даже не догадываются, что у них где-то есть профсоюз. Вот, где, например, мои деньги, которые отчисляются на профсоюз? Да, многие профсоюзы не дорожат своими членами. С зарплат деньги традиционно отчисляют, даже не поинтересовавшись, является ли человек членом профсоюза, может, он даже заявления туда не писал. И когда мы посмотрим, чем занимаются многие профсоюзы, то будем удивлены: порой эти деньги тратятся на различную меценатскую деятельность, на издание каких-то ненужных книг. Вместо того чтобы направить эти деньги на конкретные дела, связанные с оказанием определенной помощи, например, бесплатных юридических консультаций работникам. Ведь, по сути, члены профсоюза, уплачивая взносы, страхуются на случай потери работы или ситуаций, когда будут нарушены их трудовые права.

А фонды социального страхования? Туда идут отдельные отчисления. Сегодня фондами соцстраха профсоюзы не управляют, они являются одной из трех сторон, которые входят в правление – вместе с государством и работодателями. Но, к сожалению, профсоюзы там никакой роли не играют – фонды полностью захватила власть, их деньгами в полной мере пользуются и распоряжаются чиновники, а представители профсоюзов там просто «для галочки». Эту систему иначе как коррупционной не назовешь.

Дирекция каждого фонда старается сделать так, чтобы выплат было как можно меньше, чтобы больше денег пошло на банковские депозиты, на реализацию различных проектов, тендеры по которым выигрывают фирмы, «родственные» чиновникам. А профсоюзы – как представители трудового народа – своим формальным участием эти схемы благословляют.

Мы предложили ввести единый электронный реестр членов профсоюзов, застрахованных по всем фондам. Вы знаете, с каким ужасом это было воспринято? В частности, мы предлагали, чтобы все, с кого идут отчисления в фонды социального страхования – а это миллионы людей - были занесены в реестр. Чтобы автоматически было видно – сколько отчисляется в эти фонды, кто конкретно и что именно из них получает, будь то путевка в санаторий или детский подарок к Новому году. Больше всего такое предложение испугало государственную сторону: начались игры, пошли договоренности с другими профсоюзами, «выдергивание» членов правления, угрозы – чтобы только этого не принимать!

И чем все закончилось? Пока ничем. По этому поводу со мной много беседовали в Министерстве труда и социальной политики – и замминистра, и начальники отделов. Сначала эти идеи воспринимались бодро, подчеркивалось, как это важно и полезно, а потом чиновники начали выискивать проблемы и причины, по которым это сделать невозможно. То есть, заболтали.

Но реально это можно осуществить? Конечно. Сегодня каждый человек имеет свой код, существуют необходимые базы данных застрахованных, поэтому создать такой реестр – элементарно. Но с ним уже будет четко видно, скажем, что путевку получил директор или председатель профкома, а не простой труженик. Поэтому против реестра выступили и некоторые профсоюзники, которые занимаются распределением путевок.

А должен быть полный открытый отчет перед всеми членами профсоюза. При едином электронном реестре каждый человек будет видеть свой баланс: сколько денег он заплатил, куда они пошли, и что он получил от профсоюза, от фондов. Эта система убрала бы схему воровства и подтолкнула бы государство и самих профсоюзных деятелей перестроить свою работу в полезном для людей формате. А пока что все происходит в ручном режиме, каждый инспектор на свое усмотрение может принимать решение: выплатить или не выплатить страховку.

Вы не пробовали среди депутатов поискать симпатиков, которые бы инициировали в парламенте принятие соответствующего закона? Мы даже написали этот закон, но ни один из депутатов, к которым я обращался, не взялся за то, чтобы под ним подписаться и подать его в Верховную Раду. Миллионеры могут думать только о своих миллионах.

Может, профсоюзам пора идти в парламент своей партией? Вот и Александр Стоян – в прошлом большой профсоюзный руководитель – давно в депутатах. Кстати, к нему за помощью не пробовали обращаться? О партии профсоюзов сегодня говорить рано. А что касается Александра Стояна, то своим недавно зарегистрированным в парламенте законопроектом о профсоюзном имуществе он меня очень удивил. Возможно, проявилась злость на то, что его в свое время «попросили» из профсоюзов. Но закон, с помощью которого он хочет профсоюзы – организацию, интересы которой он столько лет возглавлял – лишить части имущества, вызывает у многих негодование. В чем суть? Профсоюзное имущество, в котором права собственности спорные (то есть, тем или иным объектом наряду с профсоюзом владеет государство или другая структура) хотят просто передать Фонду социального страхования от временной утраты трудоспособности. Таким образом, члены профсоюзов потеряют право пользования частью санаториев и спортивных баз, а сам Фонд превратится в коммерческую структуру, при которой, грубо говоря, можно будет воровать еще больше.

Значит, того, что можно украсть, еще осталось немало?

Я не занимался инвентаризацией профсоюзного имущества и говорю не о том, что осталось, а о принципах и подходах. Если бы осталась одна-единственная дверная ручка, настоящий профсоюзный деятель должен был бы следить, чтобы она служила профсоюзу.

А как вы, вообще, относитесь к практике привлечения профсоюзов к участию в политической борьбе? Я считаю, что профсоюзы должны быть аполитичны или в худшем случае – иметь собственную политическую силу, которая именно на политическом и законодательном уровне защищала бы интересы трудящихся. Что касается участия моей организации в политической борьбе – мы не выполняем ничьи политические заказы. В составе Национального форума профсоюзов есть председатели всеукраинских профсоюзов, которые принадлежат к разным политическим партиям. Но это нам не мешает совместно защищать интересы трудящихся.

Хотя я убежден, что сегодня в стране митингов «по зову сердца» практически нет, в это дело вкладываются большие деньги. Сами мы не лицемерим по этому поводу и открыто говорим, что создали забастовочный фонд, куда все профсоюзные организации перечисляют средства, из которых официально оплачиваются условия проведения забастовки – билет на поезд, обед, бутылка воды, флаг и прочее – тем людям, которые защищают свои интересы, подчеркиваю, за свои же профсоюзные деньги. Потом посчитаем, сколько потратили, и если мы правы – то нам государство обязано будет эти траты компенсировать. Мы в соответствии с законом и европейскими нормами будем бороться за свои права и учить власть нас уважать.

Ваша организация включает 17 всеукраинских отраслевых профсоюзов или немногим более 2 миллионов членов. А среди других профсоюзных объединений Украины у вас есть единомышленники? Независимые профсоюзы в своих целях едины, и руководители этих профсоюзов мыслят теми же категориями, что и мы. А вообще, работаем со всеми профсоюзами. У нас существуют различные союзы, совместные представительские органы, стараемся выработать общую позицию.

Я уверен, что в ближайшие несколько лет все профсоюзные движения объединятся в единую команду. И этот процесс неизбежен, ведь люди понимают, что только единой силой можно добиться полезного результата. Также они видят и то, что власть просто использует многих из них для достижения собственных целей. Ведь принцип «разделяй и властвуй» работает всегда и везде.

Беседовала Елена Милосердова