Зварич считает, что БЮТ очки втирает
НУ-НС предлагает подписать документ
Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” предлагает фракции Блока Юлии Тимошенко завизировать проект постановления парламента относительно событий в Грузии как доказательство готовности возобновить демократическую коалицию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат от фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.
По его словам, фракция НУ-НС сегодня уже направила фракции БЮТ проект постановления по Грузии, разработанный депутатом от “Нашей Украины – Народной самообороны” Борисом ТАРАСЮКОМ.
«Если БЮТ готов, то пусть поставит свою подпись под этим проектом, и парламент проголосует за него», - сказал он.
При этом Р.ЗВАРИЧ выразил сомнение, что под данным документом появится хотя бы одна подпись депутата от БЮТ.
«Поэтому я считаю, что все заявления о готовности к возобновлению коалиции являются обычным очковтирательством», - сказал он.