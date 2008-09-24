Зварич считает, что БЮТ очки втирает

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” предлагает фракции Блока Юлии Тимошенко завизировать проект постановления парламента относительно событий в Грузии как доказательство готовности возобновить демократическую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат от фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, фракция НУ-НС сегодня уже направила фракции БЮТ проект постановления по Грузии, разработанный депутатом от “Нашей Украины – Народной самообороны” Борисом ТАРАСЮКОМ.

«Если БЮТ готов, то пусть поставит свою подпись под этим проектом, и парламент проголосует за него», - сказал он.

При этом Р.ЗВАРИЧ выразил сомнение, что под данным документом появится хотя бы одна подпись депутата от БЮТ.

«Поэтому я считаю, что все заявления о готовности к возобновлению коалиции являются обычным очковтирательством», - сказал он.