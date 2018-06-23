Украинская политика: все, как в "Крестном отце"

Анализ происходящего в Украине за последние недели невольно заставляет задуматься о том, где и кем был написан сценарий развития событий. Речь не о пресловутой «руке Москвы» - это приевшееся обвинение стало для украинской элиты удобным объяснением собственной беспомощности несколько веков назад. Не покидает ощущение, что авторы отечественного политического кризиса насмотрелись голливудской кинопродукции.

Например, по многим признакам, происходящее в Верховной Раде напоминает сходку руководителей пяти мафиозных семей, которые в постоянном режиме решают, быть или не быть переделу сфер влияния (читай – досрочным выборам или формированию новой коалиции). Избирательная система с закрытыми списками немало способствует послушности и сговорчивости народных избранников. Антураж тот же, что и в «Крестном отце» - долгие разговоры, глубокомысленные рассуждения, за которыми скрывается стремление не быть отодвинутыми от кормушки товарищами по депутатскому корпусу. Юлия Тимошенко и Виктор Янукович наводят на оппонентов ужас не хуже киношных Бонни и Клайда, вот только Виктор Федорович никак не хочет признать первенство Юлии Владимировны. Соратники не поймут такого поворота.

Рейтинг Виктора Ющенко за последние недели превратился в ужасную Мумию, воскресить которую можно только жертвоприношениями. Как показывает развитие событий, национал-демократы – верные президентские соратники – такую сказку делать былью не хотят. Остается только идти на дальнейшее обострение. Похоже, на Банковой всерьез решили разыграть сценарий падения акций власти и создания атмосферы взаимного недоверия. Нынешнее состояние отношений между любыми – формальными и ситуативными – союзниками прекрасно этот тезис подтверждают. Друг другу верят только те, у кого уже не остается иного выхода. Подозрительность и ожидание «кидка» распространяются по Печерским холмам с такой скоростью, словно в центре украинской столицы бродит армия недоверчивых зомби, превращая в себе подобных каждого встречного всего одним укусом. Видимо, инициаторы срыва всей страны в штопор кризиса всерьез считают, что ситуацию можно довести до такого состояния, когда Виктор Андреевич сможет выехать на открытом лимузине последней модели (ДУСя позаботится) и призвать свой народ следовать к новым вершинам.

На Банковой определенно забыли, что ее главный враг Юлия Тимошенко располагает не только волшебной косой, но и серебряными пулями отточенного популизма, способными поразить практически любого противника. Можно только позавидовать умению премьера в самый острый момент бросаться в гущу народных масс, проводить пару месяцев в изнуряющей избирательной кампании, обещать многократно и вдохновенно-размашисто – и заслуженно выпивать бокал шампанского за свою победу. Игра в досрочные выборы для Тимошенко превратилась в привычный механизм, мастер-класс по практическому использованию популизма. Еще пара избирательных кампаний, и Юлию Владимировну можно будет причислять к лику святых от политики за умение проводить под сенью волшебной косы в парламент практически любого своего сторонника. Но при этом, как и любой успешный человек, лидер «сердечников» превратилась в заложницу собственных побед, рабыню своего образа. Юлии Владимировне просто нельзя останавливаться – народ не поймет, а оппоненты мгновенно попытаются сожрать.

Если продолжать голливудскую тему, то Виктор Янукович изрядно напоминает героя Арнольда Шварцнеггера из «Красной жары» - одного из первых американских боевиков, где советский милиционер выступал в роли положительного героя. Он уже «за наших», но еще несуразен в действиях и неповоротлив. В нашем случае заметны мучительные терзания Януковича на тему, кем быть – премьером или президентом, если нормальным лидером оппозиции стать не удалось. Главному регионалу предстоит определиться с целью, к которой он стремится, а уже потом выбирать себе партнеров. Впрочем, и Тимошенко, и Янукович убедительно копируют Ющенко в политической неразборчивости, доказывая, что лозунг «Цель оправдывает средства» разделяют не только иезуиты.

В таких условиях президентская команда куда больше должна быть заинтересована в затягивании ситуации, а не попытках разрешить ее экстремальными условиями проведения досрочных выборов. Голосование за новый состав парламента в последнюю неделю декабря при нынешнем раскладе сил в действующем – это настоящая пьяная драка в ковбойском салоне, исход которой не могут выписать сами сценаристы. Пресловутый административный ресурс в руках соратников Ющенко больше напоминает Кинг-Конга – огромную силищу, которой нужно умело пользоваться. Но это умение, если судить по электоральным успехам Виктора Андреевича и его союзников, либо скрывается до лучших времен, либо остается тайной за семью печатями.

При всей общеизвестной склонности президента к появлению на публике в армейской форме (эта слабость знакома гражданам многих стран мира) всерьез опасаться силового сценария не следует. Похоже, украинская армия и спецслужбы настолько деморализованы происходящим в стране, что никто из генералов не рискнет выполнить формально законный, но сомнительный приказ. Это уже не Голливуд, это наши, украинские реалии.

Приходится констатировать, что буквально за четыре года Украина превратилась из государства, в котором произошла масштабная и бескровная оранжевая революция в «больного человека Европы». Наши политические дрязги хорошо известны по ту сторону границы с Европейским Союзом, которая больше напоминает предохранительную решетку. Противоречия внутри украинской элиты не позволяют выбрать вектор развития, а силы, потраченные на бессмысленную борьбу разных партий, параллельно уничтожают доверие к властным институтам в целом.

Из этой ситуации есть два выхода. Первый – за счет перевыполнения государственного бюджета в этом году заказать в Голливуде сценарий красивой сказки, который потом принять за программу развития страны и воплощать в жизнь. Другой – сменить политическую элиту, отодвинув от власти тех, кому не дает покоя размер полномочий Леонида Кучмы, достичь национального консенсуса, отодвинув разрывающие страну темы на второй план и поставив в центр интересов власти пресловутого маленького украинца. Почему-то первый вариант кажется куда более реалистичным…

Евгений Магда