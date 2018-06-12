Вехи недели. Танго ГПУ и НАБУ, испытание угрозой и Олимпиада без триумфа

Общественный запрос на борьбу с коррупцией порождает немало проблем не только у коррупционеров, но и правоохранителей, призванных выкорчевать это зло. Эпизодическое, но яркое противостояние сотрудников НАБУ и Генеральной прокуратуры вынудило руководителей ведомств выйти на совместный брифинг. Не рискну утверждать, что Артем Сытник и Юрий Луценко говорили в унисон, но сам факт проведения подобного мероприятия для выглядит позитивным. Сухой остаток встречи с прессой: эксцессы обещано минимизировать, а с коррупцией меньше бороться не станут. Юрий Луценко успел не только сообщить о задержании Владислава Каськива в Панаме, но и выказать надежду на экстрадицию Эдуарда Ставицкого, ставшего Натаном Розенбергом, из Израиля.

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Тем временем продолжается ломание копий представителей власти и активных общественников вокруг электронного декларирования доходов государственных чиновников с повышенной ответственностью. Стороны обмениваются информационными ударами разной степени чистоплотности и убеждают сограждан в своей правоте с настойчивостью, достойной лучшего применения. Паче чаяния Украина получает мастер-класс не столько по общественной активности, сколько по таким политическим технологиям как игра на понижение и эксплуатация имиджа более рейтингового политика. Политический сезон не впервые стартует в Украине досрочно, но уже давно его начало не было таким манипуляторным.

Куда большую угрозу, чем проблемы с е-декларированием доходов VIP-персон представляет собой российская военная угроза. Наш некогда именовавшийся стратегическим партнером сосед не оставляет стремления испортить украинцам празднование Дня Независимости, играя мускулами у украинских границ. Очередной визит Путина в оккупированный Крым на удивление не сопровождался новым этапом «охоты на диверсантов». Петр Порошенко подчеркнул, что Украина не исключает российского вторжения, а в случае обострения ситуации на Донбассе может быть введено военное положение и проведена новая волна мобилизации. Справедливости ради отмечу, что страна сегодня не выглядит празднично расслабленной. Вызывает удивление, почему проведение военного парада 24 августа может вызывать сомнения в его целесообразности. Чем-чем, а украинскими Вооруженными Силами страна и ее граждане имеют полное право гордиться.

Накануне юбилея Независимости напомнили о себе первый и третий президенты. Леонид Кравчук на Всемирном форуме украинцев посетовал, что Украина себя так и сумела реализовать. Виктор Ющенко в щедро розданных накануне юбилейного дня интервью не только в очередной раз выказал готовность возглавить Национальный банк, но и уверенность, что Крым он бы не сдал. Тональность заявлений обоих политиков удивляет, поскольку даже поверхностный анализ деятельности и Леонида Макаровича, и Виктора Андреевича лишает их морального права критиковать сегодняшнее состояние дел в Украине. На этом фоне любопытно, что адвокаты Виктора Януковича потребовали очной ставки с руководством Украины, но получили вежливый отказ.

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В Рио-де-Жанейро завершилась летняя Олимпиада, на которое украинские олимпийцы выступили весьма скоромно, заняв с 11 медалями только 31-е место. В социальных сетях массово обвиняют украинских спортсменов в недостатке патриотизма, хотя дело совсем не в этом. В мировом спорте происходят тенденции, за которыми украинские спортсмены зачастую физически не успевают из-за недостатка финансирования и отсталой тренировочной базы. Многие из них предпочли сменить гражданство, чтобы попытаться завоевать медали Олимпиады, но удалось это далеко не всем. Видимо, государству необходимо пересмотреть политику в части спорта, который становится важным элементом формирования государственного имиджа, чтобы обеспечить условия для новых побед.

Евгений Магда