БЮТ взялся позаботиться об украинском языке

БЮТ предлагает установить льготы в налогообложении для отечественных товаропроизводителей, печатающих продукцию на украинском языке, а также ввести ряд мер, направленных на популяризацию украинского языка.

Об этом говорится в проекте Закона Украины «Об обеспечении государственной поддержки мер по развитию и популяризации украинского языка и украиноязычной печатной продукции», который зарегистрирован в Верховной Раде (№3201). Автор законопроекта народный депутат от БЮТ Антон ЯЦЕНКО.

В частности, документом предусматривается до 1 января 2020 года освободить от уплаты НДС операции по выполнению работ и поставке услуг в издательской деятельности, распространению, производству и/или поставке бумаги и картона, налога на прибыль издательств, издательских организаций, предприятий полиграфии, полученного ими от деятельности по изготовлению на территории Украины книжной продукции, а также освободить от налогообложения ряд операций по импорту товаров, а также операции по поставке этих товаров издательствам и предприятиям полиграфии, которые осуществляют издание полиграфической продукции, напечатанной полностью или не менее чем на 50% на украинском языке на территории Украины.

Кроме того, проект Закона предлагает обязать правительство при разработке проекта государственного бюджета на 2009 год и следующие годы до 2015 года включительно предусмотреть средства на государственную поддержку инвестиционных проектов, направленных на переоснащение издательско-полиграфической базы украиноязычных изданий, разработку и внедрение новейших технологий и расширение производства украиноязычной книжной продукции.

Документом также предусматривается обеспечить поддержку специальных курсов, кружков и семинаров по изучению украинского языка и повышению уровня владения украинским языком различными категориями граждан; расширение издания памятников украинской письменности; создание справочников, словарей разного типа и назначения, учебных пособий по украинскому языку, их издание массовыми тиражами; подготовку и издание академических собраний произведений классиков украинской литературы и украинского фольклора и др.

Проект Закона Украины «Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию и популяризации украинского языка и украиноязычной печатной продукции», говорится в пояснительной записке к документу, направлен на преодоление кризиса в отечественном книгоиздании и создание условий для его развития, а установление соответствующих льгот в налогообложении именно украиноязычных изданий позволит таким изданиям сохранить значительные оборотные средства, за счет которых они могут расширить и усовершенствовать производство.