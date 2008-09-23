Луценко: "Народная самооборона" примет участие в досрочных выборах

Министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что в случае объявления досрочных парламентских выборов его политическая сила примет в них участие либо как самостоятельный субъект, либо в составе одного из существующих или созданных в будущем демократических блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Самооборона», очевидно, в этой ситуации примет решение о своем походе на выборы. Он может быть как самостоятельный…, так и в составе одного из демократических блоков – существующего или созданного в будущем», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.