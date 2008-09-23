Семенюк призналась, что выполнит план приватизации максимум на 5%

План приватизации в 2008 году будет выполнен «максимум на 5%».

Об этом заявила председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сегодня во время web-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины.

По ее словам, на это есть две причины: устаревшее законодательство и зависимость от ситуации на международном фондовом рынке.

«Поэтому в такое время нецелесообразно продавать стратегические объекты», - считает В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Председатель ФГИУ также сообщила, что план приватизации на сегодняшний день выполнен на 3,5%, однако, например, план по дивидендам выполнен на 135%.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2008 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 602 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины получил от приватизации в январе-августе этого года 348 млн. грн.