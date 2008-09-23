Тимошенко проведет заседание Кабмина
17:41, 23 сентября 2008Политика
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24 сентября в 10.00 начнется очередное заседание Кабинета министров Украины.
Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, заседание состоится в Доме правительства, вход – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7 этаж.
Аккредитация представителей СМИ проводится до 17.00 23 сентября по тел.: 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71.
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