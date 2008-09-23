Стецькив уже придумал название для новой коалиции

Народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция НУ-НС) предложил назвать возможную коалицию в Верховной Раде в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, “Нашей Украины – Народной Самообороны” и Блока Литвина – “Европейский выбор Украины”.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Т.СТЕЦЬКИВА.

“Считаю, что в основу будущей коалиции (в случае ее создания) под названием “Европейский выбор Украины” должны быть положены пять простых, интегрирующих политикум и общество принципов”, - подчеркнул народный депутат.

Первым принципом Т.СТЕЦЬКИВ упоминает безопасность страны и национальный суверенитет, который, по его мнению, следует рассматривать в трех измерениях.

“Во внутренней политике обязательство участников коалиции приложить все усилия для искоренения коррупции из органов власти и общественной жизни. В геополитическом измерении – безусловное признание территориальной целостности и суверенитета Украины и других государств. Неуклонная кооперация Украины в евроатлантическую систему коллективной безопасности и, как первый шаг, приобретение Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. В энергетическом измерении - безотлагательное внедрение технологий энергосбережения, диверсификация энергопоставок, создание стратегических запасов углеводородов”, - объясняет Т.СТЕЦЬКИВ.

Касаясь принципа честной политики, который заключается в публичности обсуждения участниками коалиции всех проблем, консенсусности принятия решений и консолидированного голосования фракций коалиции, Т.СТЕЦЬКИВ отмечает: “Должен быть установлен мораторий на внесение изменений в действующую Конституцию этим составом парламента. И самое главное, установление юридической ответственности должностных лиц за публично высказанную неправду”.

Далее в заявлении речь идет о принципе экономической модернизации. Он предусматривает комплексную правительственную политику относительно технологического переоснащения основных отраслей экономики, внутреннюю интеграцию страны через строительство автобанов и скоростных поездов, внедрение рынка земли, принятие Налогового кодекса.

По словам народного депутата, в контексте соблюдения принципа европейской интеграции, участники коалиции ставят себе за цель приобретение полноправного членства в Европейском Союзе. “Как первоочередные шаги к этой цели определяются: приведение правового поля и технологических стандартов к практике ЕС, достижение порогового уровня жизни до уровня стран ЕС, соглашение о свободной торговле с ЕС, соглашение о безвизовом режиме со странами Шенгенской зоны”, - отмечает Т.СТЕЦЬКИВ.

По его убеждению, гуманитарное измерение этих принципов, предусматривающее достижение более высокого качества жизни людей, является главной целью деятельности коалиции. “Это предусматривает современное и доступное образование, массовую профилактику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, ликвидацию эпидемии туберкулеза, СПИДа, гепатита, алкоголизма и наркомании. Внедрение стандартов здорового образа жизни. Наконец, действенная государственная поддержка украинского языка с жестким соблюдением прав национальных меньшинств”, - подытоживает Т.СТЕЦЬКИВ.