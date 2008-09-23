ВР ратифицировала соглашение о реадмиссии с Россией

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о реадмиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 396 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение было подписано 22 декабря 2006 года в Киеве.

Соглашение направлено на создание правовых условий, необходимых для координации и сотрудничества нашего государства в вопросах предупреждения и противодействие незаконной миграции, а также торговле людьми на территории Украины и Российской Федерации.

Задачей соглашения является принятие положений о порядке осуществления реадмиссии между сторонами, что предоставит возможность осуществлять совместные мероприятия по предупреждению, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с нелегальной миграцией.

Соглашение предусматривает комплекс мероприятий по предупреждению, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с нелегальной миграцией. В связи с этим компетентными органами, на которые возлагаются полномочия, является Министерство внутренних дел (центральный компетентный орган) и Администрация Государственной пограничной службы Украины.