Зварич «закатал» Тимошенко с Януковичем в бетон

Народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС) называет очковтирательством письмо БЮТ к фракции НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя сегодняшнее заявление лидера фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО относительно письма в адрес НУ-НС по поводу принципов образования коалиции.

Депутат сказал: «Это, скорее всего, втирание очков людям».

По его словам, фракция БЮТ должна четко высказать свою позицию по Грузии, в частности, относительно осуждения «акта военной агрессии Российской Федерации против Грузии», требования о восстановлении территориальной целостности Грузии и выводе всех российских подразделений из Грузии, а также осуждения использования Черноморским флотом Российской Федерации территории суверенного государства Украина «для осуществления агрессии против Грузии». «Это три пункта, которые не подлежит дискуссии», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, не может быть никакой смягчающей формы высказывания позиции по данному вопросу.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что также является вопросом принятие «уже двенадцати законов», которые являются «антиконституционными и антипрезидентскими». Он требует, чтобы фракция БЮТ, если и не осудила своих действий, то хотя бы сказала: «Мы ошиблись».

Как заявил Р.ЗВАРИЧ, сегодня уровень сотрудничества между БЮТ и Партией регионов намного выше, чем он был у коалиции БЮТ и НУ-НС. Он сказал, что не помнит, чтобы в парламенте была «такая степень координации, договоренностей, сыгранности, как это сейчас демонстрируют фракции Партии регионов и БЮТ». «Там степень доверия одной фракции к другой является железобетонной. Это уже цемент», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, остается только юридически оформить коалицию между БЮТ и Партией регионов.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября партия “Народный Союз – Наша Украина” утвердила программные принципы деятельности новой парламентской коалиции.

Эти принципы состоят из трех разделов. Первый касается защиты государственного суверенитета. В частности, речь идет об осуждении действий Российской Федерации против Грузии, признании необходимости определения юридического статуса пребывания Черноморского Флота РФ в Севастополе, выработке надежной системы соблюдения национального законодательства Украины, обеспечении государственной независимости Украины путем вхождения в систему коллективной безопасности НАТО.

Второй раздел касается защиты демократии. Этот раздел предусматривает отказ от внесения системных изменений в Конституцию на протяжении текущего созыва ВР и обеспечение полноценного развития человека путем осуществления существенных реформ.

Третий раздел, касающийся защиты европейского выбора, заключается в признании курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию как приоритета во внешней политике Украины.

22 сентября Вячеслав КИРИЛЕНКО передал фракциям БЮТ и Блока Литвина программные принципы формирования новой коалиции.

Сегодня, 23 сентября, лидер фракции БЮТ И.КИРИЛЕНКО заявил, что его политическая сила соглашается «в основном» с программными принципами, предложенными накануне фракцией НУ-НС на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.