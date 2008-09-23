Правительство и парламент показали, кому они служат – эксперт

В бюджете-2009 очевидна тенденция к "подкармливанию" государственных чиновников за счет трудящихся, считает председатель Национального Форума профсоюзов Мирослав ЯКИБЧУК.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

По его словам, в то время, когда Госуправление делами получит на 341 млн. грн. больше, чем в прошлом году, Кабмин – на 73 млн., а парламент – на 191 млн., в бюджете-2009 де-факто игнорируется норма об уравнивании минимальной зарплаты и официального прожиточного минимума.

"Эта норма, - утверждает лидер профсоюзов, - зафиксирована в Генеральном соглашении между правительством, работодателями и профсоюзами на 2008-2009 годы. И теперь, когда речь идет о том, чтобы выполнять взятые на себя обязательства, Кабинет министров показал, чьи интересы они на самом деле защищают".

Как отметил М.ЯКИБЧУК, с I квартала следующего года прожиточный минимум составит 723 грн., а минимальная зарплата - 630 грн., но с оговоркой, что она должна выплачиваться работодателями на уровне, не меньшем, чем установленный прожиточный минимум. "То есть, правительство таким образом снимает с себя ответственность за соблюдение собственных обязательств, а другими словами - умывает руки", - заявил глава Форума профсоюзов.

По его словам, профсоюзы вынуждены будут жестко - вплоть до протестных акций - реагировать на такую политику двойных стандартов.

Более того, М.ЯКИБЧУК уверен, что вместо государственной политики, направленной на создание новых рабочих мест, правительство занимается социальным популизмом. По его словам, проект бюджета, предложенный правительством, совершенно не направлен на развитие экономики и не соотносится с реальностью.

"Рост ВВП предусмотрен на уровне 4%, а инфляция – 13%. Не слишком ли оптимистичные показатели, если учесть, что в новом бюджете на выплаты сбербанковских компенсаций предусмотрено 10 миллиардов гривен? Эти экономически необоснованные выплаты приведут к новому витку инфляции", - подчеркнул М.ЯКИБЧУК. Настоящая социальная политика, уверен он, состоит не в том, чтобы побольше раздать избирателям денег, а том, чтобы заставить экономику работать лучше, и, следовательно, стимулировать работодателей выделять больше средств на социальные программы.

Кроме бюджета, профсоюзы, по словам М.ЯКИБЧУКА, имеют и другие претензии к решениям власти. В частности, профсоюзы возмущены намерением парламента законодательно увеличить отчисления в Пенсионный фонд с зарплаты работника на 3%, то есть довести до 5%. Кроме того, с 2009 года подоходный налог для трудящегося возрастает с 14% до 15%.

"В результате принятых законодательных поправок наемный работник будет отдавать 20% заработка. При этом власть делает все, чтобы облегчить нагрузку работодателям. Предприятия будут отчислять в Пенсионный фонд уже не 33,2%, а 30%", - сказал М.ЯКИБЧУК, подчеркнув, что "правительство и парламент показали, кому они служат – армии чиновников, олигархам и собственникам предприятий. А наполнять бюджет они собираются за счет трудящихся, которые и без того бедно живут".