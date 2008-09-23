БЮТ соглашается «в основном» с программными принципами НУ-НС

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что его политическая сила соглашается «в основном» с программными принципами, предложенными вчера фракцией НУ-НС на Согласительном совете лидеров фракций и глав комитетов парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

При этом И.КИРИЛЕНКО продемонстрировал письмо-ответ к лидеру фракции НУ-НС Вячеславу КИРИЛЕНКО.

По словам И.КИРИЛЕНКО, «мы соглашаемся в основном с программными принципами НУ-НС». На вопрос журналистов, означает ли это, что речь идет о возможном создании коалиции между БЮТ и НУ-НС, И.КИРИЛЕНКО не дал четкого ответа, лишь заметил: «БЮТ из коалиции не выходил».

На уточняющий вопрос, готов ли БЮТ поддержать позицию фракции НУ-НС по российско-грузинскому конфликту, И.КИРИЛЕНКО также не дал четкого ответа, отметив, что от своих принципов фракция БЮТ не отходит.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября партия “Народный Союз – Наша Украина” утвердила программные принципы деятельности новой парламентской коалиции.

Эти принципы состоят из трех разделов. Первый касается защиты государственного суверенитета. В частности, речь идет об осуждении действий Российской Федерации против Грузии, признании необходимости определения юридического статуса пребывания Черноморского Флота РФ в Севастополе, выработки надежной системы соблюдения национального законодательства Украины, обеспечения государственной независимости Украины путем вступления в систему коллективной безопасности НАТО.

Второй раздел касается защиты демократии. Этот раздел предусматривает отказ от внесения системных изменений в Конституцию на протяжении текущего созыва ВР и обеспечение полноценного развития человека путем проведения существенных реформ.

Третий раздел по защите европейского выбора заключается в признании курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию как приоритета во внешней политике Украины.

22 сентября В.КИРИЛЕНКО передал фракциям БЮТ и Блока Литвина программные основы формирования новой коалиции.