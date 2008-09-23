Герман сдала Портнова с потрохами

Заместитель главы фракции БЮТ Андрей Портнов утверждает, что БЮТ не ведет никаких переговоров с Партией регионов ни по созданию коалиции, ни по кандидатуре будущего спикера парламента.

По словам Портнова, переговоры по поводу нового спикера еще не начинались, поскольку Верховная Рада до сих пор не приняла отставку Арсения Яценюка.

"Блок Юлии Тимошенко не рассматривал кандидатуры на должность главы Верховной Рады, потому что сейчас там нет вакансий. Там работает Арсений Яценюк. Наша политическая сила еще даже не принимала решение об удовлетворении его заявления об отставке. Поэтому ни сегодня, ни завтра эти вопросы в Верховной Раде рассматриваться не будут", - сказал он.

Портнов также опроверг утверждение о том, что БЮТ ведет консультации с Партией регионов о создании коалиции.

"Мы не ведем никаких переговоров", - сказал он.

В свою очередь "регионалка" Анна Герман, комментируя это заявление Портнова, сказала:

"Вы знаете, я так часто встречаю господина Портнова у нас на Липской (где находится офис Партии регионов), что если он приходит туда только пить кофе, тогда, наверное, на Липской в Киеве самый лучший кофе".

"Или, возможно, у него там есть какая-то симпатия, что он так часто к нам приходит. Потому что я часто с ним здороваюсь у себя в офисе".

Как известно, ранее БЮТовец Андрей Кожемякин заявил, что БЮТ начал консультации с Партией регионов, Блоком Литвина и частью НУ-НС.

Украинская правда