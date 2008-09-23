Карпачева увидела угрозу для демократии в Украине

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА заявляет о возможной угрозе перехода к двухпартийной системе в случае проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Такое мнение Н.КАРПАЧЁВА выразила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я думаю, что новые выборы ничего не дадут, если они состоятся сейчас. Не дадут ничего принципиального с точки зрения расклада политических сил в парламенте. Вы знаете, что побеждают две политические силы, если выборы состоятся завтра. В таком случае мы жестко перейдем к двухпартийной системе. По моему мнению, это является абсолютной опасностью для демократии в Украине”, - сказала Н.КАРПАЧЁВА.

Омбудсман также выступает против повышения проходного барьера для политических сил. “По моему мнению, ни в коем случае нельзя идти позорным путем повышения проходного барьера, как сейчас предлагают повысить до 7% или 10%. Ни в коем случае нельзя этого делать. Ведь весь спектр, который должен был бы попасть в парламент, тогда навсегда останется за барьером этой парламентской демократии”, - добавила она.

Н.КАРПАЧЁВА считает, что в Верховной Раде произойдет переформатирование коалиции. “А дальше будем видеть, как это переформатирование будет отвечать интересам абсолютного большинства нашего общества с уважением к правам меньшинства нашего общества”, - отметила Омбудсман.