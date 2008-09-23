Третьяков: Тимошенко пользуется двойными стандартами

Действия премьер министра Украины Юлии Тимошенко дают основания считать, что она не заинтересована в создании эффективной рабочей демократической коалиции. Такое мнение в кулуарах парламента журналистам высказал народный депутат Украины Александр Третьяков, передает «Главред».

«Юлия Тимошенко пользуется двойными стандартами: говорит одно, делает совершенно другое, что ставит под сомнение ее желание работать в составе демократической коалиции», - подчеркнул Третьяков.

По словам депутата, «демагогия и обман стали основными принципами работы премьер-министра: например, на официальных встречах с иностранными гостями она поддерживает целостность и суверенитет Грузии, а в парламенте ее сила отказывается голосовать за постановление «Нашей Украины» по поводу ситуации на Кавказе».

«Как можно верить Юлии Тимошенко, если ее действия ассоциируются с жесткими, но понятными для каждого украинца словами «обман» и «кидок»?», - подчеркнул Третьяков.

Он также считает, что «если БЮТ будет действовать таким образом и впредь, в силу вступит единственно возможный сценарий разрешения ситуации – досрочные выборы». «Другого выхода из сложившейся ситуации я не вижу», - подчеркнул Третьяков.