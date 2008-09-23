В БЮТ решили, что договоренности «в любом формате» лучше перевыборов
12:23, 23 сентября 2008Политика
1933 0
Лидер про ценности, которыми не торгуют
БЮТ выступает за договоренности в парламенте «в любом формате».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО
Он подчеркнул: «мы за то, чтобы парламент договорился в любом формате, который обеспечит суверенитет, целостность наших границ, национальную самоидентификацию, государственный украинский язык, добрые отношения с соседями, европейские перспективы».
И.КИРИЛЕНКО отметил, что для БЮТ это ценности, «которыми мы не торгуем». Он подчеркнул, что БЮТ категорически выступает против перевыборов как способа урегулирования политического кризиса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter