В БЮТ решили, что договоренности «в любом формате» лучше перевыборов

БЮТ выступает за договоренности в парламенте «в любом формате».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО

Он подчеркнул: «мы за то, чтобы парламент договорился в любом формате, который обеспечит суверенитет, целостность наших границ, национальную самоидентификацию, государственный украинский язык, добрые отношения с соседями, европейские перспективы».

И.КИРИЛЕНКО отметил, что для БЮТ это ценности, «которыми мы не торгуем». Он подчеркнул, что БЮТ категорически выступает против перевыборов как способа урегулирования политического кризиса.