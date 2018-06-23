Так все таки: новые выборы или новая коалиция?!

Насколько серьезен политический кризис в Украине? Где его истоки? Каковы пути выхода? Эти вопросы обсудили депутаты пяти политических сил, представленных в Верховной Раде, во время проведения круглого стола на тему: «Выход из политического кризиса в Украине: новые выборы или новая коалиция?»

Павел Жебривский, фракция НУ-НС

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА ПРОЙДЕНА: НИ НА ДВОИХ, НИ НА ТРОИХ КОАЛИЦИЮ СОЗДАТЬ НЕВОЗМОЖНО

Политический кризис в стране есть. И он вызван не второго сентября. Коалиция, которая была оформлена между БЮТ и НУ-НС с самого начала имела достаточно много несостыковок. На мой взгляд, Юлия Тимошенко начала предвыборную кампанию в 2005 году. И два лидера в одной коалиции, два кандидата на пост Президента безусловно не могли ужиться и выступали оппонентами. НУ-НС никогда не разделяла подходов к экономике, которые исповедует Юлия Тимошенко и ее команда. Это социал-популистские подходы, которые разрушают экономику страны и не дают возможность провести те реформы, которые очень нужны государству. Если посмотреть на сегодняшний бюджет, который представлен Юлией Владимировной, можно назвать его “предвыборные обещания Тимошенко”.

Та риторика, которая исповедуется нашими коллегами по бывшей коалиции, не предусматривает возобновления коалиции либо в старом формате либо в формате НУ-НС, БЮТ и Блок Литвина. Если коллеги будут и дальше продолжать общаться в такой стилистике, то возможны два варианта: первый – коалиция БЮТ и Партии регионов, второй – досрочные выборы. Точка невозврата пройдена. И сегодня уже ни на двоих, ни на троих коалицию создать невозможно. Демократическая коалиция – это не фетиш, это не икона, на которую нужно молиться. Это сегодня курс страны, по которому она должна идти. Когда мы формировали коалицию, мы говорили, что есть три кита, на которых она строится: реформы в экономике, защита национальных интересов и построение гражданского общества. Ответов на эти вопросы мы получали все меньше. Не только из-за состязательности двух лидеров коалиция приказала долго жить, а и потому что эти "киты" не воплощались в жизнь.

Юрий Бойко, фракция Партии регионов

АЛЬТЕРНАТИВЫ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ВЫБОРАМ НЕТ

Политический кризис у нас начался не 2-го сентября, и даже не в прошлом году. Он длится с января 2005 года. Страну уже 3 года трясет кризис. Отношения ведущих политических лидеров, к сожалению, напоминали разборки на коммунальной кухне. Когда приезжаешь в Европу, они недоумевают: какую политическую культуру могут демонстрировать лидеры державы, которая претендует на звание демократической с населением около 50 млн. и находящуюся в центре Европы?

У нас есть опыт работы нашего правительства с жесткими противоречиями с Секретариатом Президента, с отсутствующей Верховной Радой в течение 8 месяцев. Но мы никогда не опускались до площадных обвинений, оскорблений, этой шароварщины, которую мы видели среди наших оппонентов во власти. К счастью, до сегодня все события происходили в рамках демократии: на улицах не было танков, не было солдат, дай Бог, чтобы этого не было дальше. Но подобный накал, который демонстрирует сегодня правящая власть, не исключает такого варианта.

Мало кто обращает внимание в угаре политической борьбы на экономику. Когда страну принимают в ВТО, у нее резко растет размер иностранных инвестиций. У Эстонии вырос в 3 раза, у Польши - в 5 раз. Мы проделали большую работу по принятию Украины в ВТО. Наше правительство приняло 20 законов, последующее правительство принимало их. Мы вошли в этот мир и вправе были ожидать резкого возрастания инвестиций. Если в первом квартале, пока мы были одной ногой в ВТО, у нас инвестиции были $3,9 млрд., то во втором квартале, когда мы обеими ногами стояли в этой организации, они снизились до $2,5 млрд. И тенденция сохраняется до сих пор. Все ведущие экономисты 60% относят к мировому экономическому кризису, а 40%, говорят, берите на себя, на ваш политический бардак, на вашу нестабильность и непредсказуемость.

После тех взаимных обвинений, а главное расхождений, которые продемонстрировали т. н. “коалиция 226” вряд ли возможно в любом формате сегодняшнее объединение их вновь. Точка невозврата действительно пройдена. Альтернативы внеочередным выборам нет, хотя их никто в стране не хочет. Не способны сегодняшние политики во власти как-то урегулировать этот конфликт без выборов. Позиция, которую демонстрируют наши партнеры и оппоненты, не дает нам энтузиазма утверждать, что мы способны как-то договориться на идеологических обоснованиях.

Сергей Соболев, фракция БЮТ

МЫ УВИДИМ НЕ КОАЛИЦИЮ БЮТ И ПАРТИИ РЕГИОНОВ, ЭТО БУДЕТ ВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Суть политического кризиса: 8 месяцев существования коалиции оказались неэффективными прежде всего в плане принятия экономических решений. Это связано не с тем, что коалиция не насчитывала 227 голосов, а с тем, что практически все это время экономические решения сводились к одному вопросу – кто будет контролировать ключевые монополии в государстве, ключевые потоки бюджета – Секретариат Президента или Кабинет Министров.

Второй элемент конфликта – предстоящие президентские выборы. Любые попытки заявить о том, что БЮТ пытается ограничить полномочия Президента, а после этого заявлять, что Тимошенко видит себя Президентом страны, я считаю алогичными.

Не секрет, что Кабмин до сих пор существует как паритетное образование, где в равной пропорции есть представители НУ-НС и БЮТ. Все это время оценочная деятельность правительства, которая прежде всего звучала из уст Президента и Секретариата – была оценка злейших врагов, а не партнеров по коалиции.

События будут развиваться таким образом. Мы увидим не коалицию БЮТ и Партии регионов, как многие это предполагают, а это будет временно образование, в которое будут входить все, кроме крайней левой силы - коммунистов и крайних правых, представленных в “Нашей Украине”. Это коалиция временная для принятия целого ряда решений накануне президентских выборов, а до них остался фактически год. Коалиция как вариант будет состоять из представителей фактически 4-х фракций. Если этого не произойдет, то дальше единственный законный способ решения - это право Президента на роспуск парламента, хотя я не уверен, что он этим правом воспользуется, видя те рейтинги политических сил, которые на сегодня сложились.

Еще вчера я рассматривал возможность проведения досрочных выборов 30%, на сегодня такая вероятность возросла до 50%. Это связано со многими факторами, в том числе, что по рейтингам всех известных социологических служб Украины на достаточно неплохой результат могут претендовать БЮТ, Партия регионов, Блок Литвина, КПУ. Поэтому интерес этих политических сил пойти на выборы достаточно серьезен.

Сергей Гриневецкий, фракция Блока Литвина

ВЫХОД ОБЫЧНО ТАМ, ГДЕ ВХОД. НАДО СОБЛЮДАТЬ КОНСТИТУЦИЮ

Ситуация в стране мне напоминает хорошую пословицу: “Клан кланом вышибают”.

Кризис - это незавершенная конституционная политическая реформа. Но по срокам кризиса я назвал бы 4 апреля 2004 г., когда Медведчуку не хватало 4 голоса, чтобы протащить конституционную реформу. С тех пор и пошел кризис в стране, начиная от близоруких соревнований за должности.

Электорат у нас рассматривает только 3 фигуры на Президентские выборы. У одного нет голоса. У второго - слуха. Третий не знает нот. И все претендуют на первые роли в национальной опере.

Кризис в стране активную фазу приобрел в январе 2005 года, что привело к двум формам политической власти: политический кризис и выборы. И так они идут по спирали. При этом втягиваются местные органы власти, которые все чаще и чаще отдаляются от центра в правовом поле. И последнее решение республики Крым - тому подтверждение.

Органы местного самоуправления на Западе принимают решение и восстанавливают памятники за счет местных бюджетов СС “Галичина”, ОУН-УПА, Бандере, Шухевичу. На востоке ставят памятники жертвам УПА, в центре и на севере у нас памятники Выговскому, Мазепе, Карлу XII, а на юге – Екатерине II и Потемкину.

Есть опасность, что риторика на возможных внеочередных выборах будет сепаратистская и в основном будут говорить об Осетии, Грузии, Абхазии.

За последнее время мы потеряли ту положительную динамику в экономике и пришли к неутешительному результату по итогам рейтинга Всемирного банка: мы занимаем 145-е место по поддержке бизнеса из 180-ти, и 180-е - по системе налогообложения. Зато мы лидируем по детскому пьянству, по распространению СПИДа, туберкулеза, сексиндустрии. Индекс человеческого развития у нас сравнялся с Албанией и Молдовой.

Роль Блока Литвина при нынешней системе выборов незначительна. БЮТ и Наша Украина имеют 226 голосов. Зачем мы нужны им? Для того, чтобы были дополнительные голоса? Потому что у них не все получается? Переложить ответственность на Блок Литвина? Но если перекладывать ответственность на Блок Литвина, дайте нам возможность и мы распишем, как мы эту ответственность будем реализовывать своим кадровым и интеллектуальным потенциалом. Это несерьезные разговоры, называющиеся политической дымовой завесой.

Выход обычно там, где вход. Надо соблюдать Конституцию. Главная причина политического кризиса – попытки монополизировать внешний вектор власти и полностью руководить страной. Конституцию начали нарушать сразу после принятия присяги. Мы помним эти назначения губернаторов, министров без представления Кабмина и дальше пошло-поехало.

Александр Голуб, фракция КПУ

ПРИЧИНА РАЗВАЛА КОАЛИЦИИ - ПОПЫТКА ПЕРЕЛОМАТЬ ОБЩЕСТВО ЧЕРЕЗ КОЛЕНО

Почему та коалиция, которая существовала, пришла к краху? - Была попытка навязать стране, навязать обществу ту политику, которая не пользовалась поддержкой, проще говоря – переломать общество через колено. Несмотря на небольшой перевес в парламенте, те политики, которые взяли на себя ответственность решать судьбы страны, представляли всего лишь 28% избирателей от общего количества. И они оказались недостойными этой миссии, не смогли выработать ту линию, которая смогла бы их объединить. Результат, который мы видим, закономерен. Иного и быть не могло.

Горячая фаза, попытка введения чрезвычайного положения или еще чего то, в нашей стране не исключена, а вполне возможна.

Ситуация, которая сложилась в парламенте, напоминает мне старый анекдот, когда официант приходит в ресторане к шеф-повару и говорит, что клиент возмущается: в салате из крабовых палочек нет крабов. А тот ему отвечает: “Ну в греческом салате и греков нет”. В выходах из кризиса, которые предлагают наши политические силы, меньше всего просматривается интересы избирателей, по крайней мере, большинства их. Участие в каком-либо из этих форматов нашей фракции мы считаем совершенно нецелесообразным. Если мы говорим сегодня о стабильности, то мы должны определиться для кого? Для основных политических игроков? Для бизнеса? Для того чтобы сохранить парламент?

Наиболее вероятная коалиция, о которой сегодня не говорит разве что ленивый – на базе двух самых больших фракций – БЮТ и Партии Регионов. Эта попытка сообразить на троих, когда нет третьего участника – избирателей, рано или поздно приведет к такому тяжелому похмелью, к которому привела Помаранчевая коалиция.

Если и будет создано какое-то техническое большинство, которое будет призвано определить правила игры, какие-то внесения в Конституцию, в избирательное законодательство, мы не исключаем поддержки тех или иных инициатив, которые совпадают с нашими обещаниями и программными положениями.

Записывала Анна Ященко