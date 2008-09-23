Райс напомнила об обещании, данном Украине на саммите НАТО
08:30, 23 сентября 2008Политика
1154 0
Госсекретарь провела переговоры с Огрызко
Госсекретарь США Кондолиза РАЙС вновь заверила руководство Украины в том, что Вашингтон поддерживает стремление Киева вступить в НАТО.
К.РАЙС провела в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН переговоры с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО, сообщает радио «Свобода».
Госсекретарь США напомнила о данном на прошлогоднем саммите НАТО в Бухаресте обещании включить Украину в План действий относительно членства в Североатлантическом альянсе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter