Райс напомнила об обещании, данном Украине на саммите НАТО

Госсекретарь США Кондолиза РАЙС вновь заверила руководство Украины в том, что Вашингтон поддерживает стремление Киева вступить в НАТО.

К.РАЙС провела в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН переговоры с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО, сообщает радио «Свобода».

Госсекретарь США напомнила о данном на прошлогоднем саммите НАТО в Бухаресте обещании включить Украину в План действий относительно членства в Североатлантическом альянсе.